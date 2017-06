Sondaschule: News mit Musikvideo zum neuen Album ‚Schere, Stein, Papier‘

Pauken, Trompeten und Offbeats vom Feinsten: Sondaschule veröffentlichen am 07.07.17 ihr neues Album „Schere, Stein, Papier“.

Die Ska-Punks der Sondaschule schafften es vor zwei Jahren mit »Schön kaputt«, in die Top-10-Albumcharts. Im Juli veröffentlichen die Herrschaften ihr neues Album »Schere, Stein, Papier« und ist politischer, ernster und erwachsener als je zuvor und ist folglich eine Reaktion auf unsere Krisenzeit.

Bläsersätzen, Uptemo-Nummern und einer Portion Sarkasmus

Kurz vor der Jahrtausendwende schließen sich die sechs Ruhrpott-Rude-Boys zusammen und adaptieren den Sound ihrer Vorbilder Rancid, der kalifornischen Skatepunks NOFX und The Mighty Mighty Bosstones mit einem NRW- Mindstate. Sondaschule veröffentlicht die rotzige Debüt-EP » Lieber Einen Paffen «, fünf weitere Alben und geht 2015 mit ihrem bisher besten und erfolgreichsten Langspieler » Schön kaputt « den Weg zurück zu den Wurzeln – und zeichnen darauf ein Bild von geschlossenen Zechen, sozialen Spannungen, Jugendabwanderung aber auch großen Freundschaft und kleinem Glück. Man entfloh der Ruhrpott-Tristesse mit treibenden Bläsersätzen, Uptemo-Nummern und einer Portion Sarkasmus.

Mit »Schön kaputt« steigt Sondaschule erstmals in die Album-Top-Ten ein, spielt eine ausverkaufte Deutschlandtour und krönt im Februar diesen Jahres ihren Lauf vor 3500 Besuchern in der ausverkauften Oberhausener Turbinenhalle zum fünfzehnten Bandjubiläum. Während es bei den Kumpels aus Mühlheim an der Ruhr bestens läuft, gerät die Welt, wie wir sie kannten, aus den Fugen: Ein Rechtsruck geht durch Europa, Populisten gehen mit einfachen, rassistischen Lösungen auf Stimmenfang, Krisenherde poppen auf, mitten im sichergewähnten Europa. Unter diesen Bedingungen entsteht »Schere, Stein, Papier«, das neue Album der Sondaschule mit der Ansage: Eine gute Zeit zu haben, reicht nicht mehr. Das Album besinnt sich auf den ursprünglichen Punk-Gedanken, ist ein wichtiges Statement für Weltoffenheit und gelebten Multikulturalismus, wie er im Pott bereits seit dem Wirtschaftswunder in den Sechzigern zelebriert wird.

Sondaschule setzen ein Zeichen für Menschlichkeit

Die Spaß-Punks erwachsen damit zu einer politischen Band, aber bleiben ihrem schwarzen Humor treu und widmen sich Themen wie Endlichkeit, Amsterdam und Waffenscheinen bei Aldi mit der richtigen Portion Augenzwinkern. »Die Frage aller Fragen, am Ende liegt’s bei dir: Himmel oder Hölle? Schere, Stein, Papier?« heißt es auf der ersten Single, dem Titeltrack. Man muss sich positionieren, in diesen Zeiten: Die Schere zwischen Arm und Reicht geht weiter auseinander. Der Stein, der ins Rollen gebracht wird, steht für Aufstand, Selbstermächtigung. Am Ende, so hofft die Band aber, siegt die Macht des Wortes.

Musikvideo: Sondaschule „Amsterdam“

Live Termine:

01.07.2017 Würzburg – Missions Festival 08.07.2017 Theley – Volcano Festival 21.07.2017 Dieburg – Traffic Jam 22.07.2017 Dieburg – Traffic Jam 05.08.2017 Hannover – Fährmannsfest 09.09.2017 SONDASCHULE OPEN AIR – Gelsenkirchen – Amphitheater (Release-Party + 15 Jahre Live)

Sondaschule „Schere, Stein, Papier" Album Tracklisting: 01. Amsterdam 02. Waffenschein bei ALDI 03. Schere, Stein, Papier 04. Palermo 05. Mond 06. Ostberlin 07. Arschlochmensch 08. Gold Digger 09. Du und Ich 10. Nicht immer leicht 11. Zu kurz um lang zu denken 12. Mein Herz 13. Goldene Tapete