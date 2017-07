SLIME verkackt Album-Comeback mit poppigem Weichspülsong

Punk-Veteranen SLIME liefern Video zur neuen Single „Unsere Lieder“ und fangen sich jede Menge Kritik von enttäuschten Fans ein.

Um Himmels willen, was ist denn hier schiefgelaufen?! Mit dem neuen Song „Unsere Lieder“ wollten die Punkrocker von Slime ihr kommendes Studioalbum „Hier und jetzt“ ankündigen, welches am 29.09.17 erscheinen soll. Doch die Reaktionen kamen offensichtlich anders als erwartet. Denn der neue SLIME-Song klingt extrem mainstreamig, als habe sich der Vincent Sorg, der Produzent der Toten Hosen und der Broilers eine Lücke im Terminkalender freigeräumt und sich den Jungs von SLIME angenommen, um neben den Falten, auch die Ecken und Kanten glattzubübeln.

Nachdem SLIME im letzten Sommer mit „Sie wollen wieder schießen (dürfen)“ einen ersten, frühen Vorgeschmack geliefert haben, veröffentlichen sie am 29.09.17 ihr neues Album „Hier und jetzt“ über People Like You Records/Sony.

Ab heute gibt es die erste Single „Unsere Lieder“, für welche die Band zusammen mit KingStyles ein Video gedreht hat.

Das Video gibt es hier zu sehen:



„Unsere Lieder“ ist ein Song, der SLIMEs Situation 2017 reflektiert, weil die Themen, die sie aufgreifen, heute noch und teilweise sogar in verschärfter Form vorliegen. Eine der stilprägenden und wegweisenden Punkbands hätte somit die Möglichkeit gehabt, sich zu all den politischen Entwicklungen und Geschehnissen zu äußern. Leider zieht es die Band vor sich in einer weichgespülten Pophymne selbst abzufeiern, dass selbst ehemalige Fans das Kotzen kriegen.

SLIME hatten die Gelegenheit in den heutigen Krisenzeiten ein kraftvolles Comeback zu liefern, un den Themen dieser Zeit auf den Zahn zu fühlen grandios verkackt!

Bereits gekaufte Tickets für die SLIME „Hier und Jetzt“ TOUR 2017 können noch zeitnah vie eBay & Co. verkauft werden!



21.07.17 Hünxe – Ruhpott Rodeo

25.08.17 Niedergörsdorf – Spirit Festival

29.09.17 Weinheim – Cafe Central

30.09.17 (CH) Olten – Schützi

06.10.17 Lübeck – Treibsand

07.10.17 Husum – Speicher (ausverkauft – Zusatzkonzert am 8.10.17)

08.10.17 Husum – Speicher (Zusatzkonzert)

13.10.17 Köln – Gebäude 9

14.10.17 Düsseldorf – Haus der Jugend

20.10.17 Nürnberg – Hirsch

21.10.17 Kaiserslautern – Kammgarn

27.10.17 Tannheim – Club Schwarzer Adler

28.10.17 (A) Wien – Arena

10.11.17 Hannover – Faust

11.11.17 Göttingen – Musa

17.11.17 Essen – Turock

18.11.17 Wiesbaden – Schlachthof (mit Dritte Wahl)

24.11.17 Stuttgart – Hallschlag

01.12.17 Aachen – Musikbunker

03.12.17 Koblenz – Circus Maximus

09.12.17 Berlin – Astra

15.12.17 Magdeburg – Factory

16.12.17 Dresden – Schlachthof (mit Dritte Wahl)

22.12.17 Hamburg – Große Freiheit

