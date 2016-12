Konzertfotos von POLIÇA am 5.11.2016 in München

POLIÇA waren am 5.11.2016 in München, um bei einem der ganz wenigen Auftritte ihr neues Album „United Crushers“ zu präsentieren, das Anfang März 2016 erschienen war.

Die synthiebasierten Songs, produziert von Mastermind Ryan Olson, die kraftvollen und doch zurückhaltenden Beats der beiden Schlagzeuger Drew Christopherson und Ben Ivascu und natürlich die irisierende Stimme von Channy Leaneagh. Noch immer singt sie, inzwischen mit blonden Haaren und sehr klassisch schwarz gekleidet, unterstützt von Autotune, was ihrer Klangfarbe einen schwebenden, fast außerirdischen Sound gibt. Was ansonsten ein längst verpöntes Hilfsmittel ist, hier wird es treffend eingesetzt: Ein Kritiker schrieb einmal, dadurch liege ein seidenmatter Lack über den Instrumenten. Mit dem Drive der Rhythmusgruppe – Bassist Chris Bierden darf hier keineswegs unterschlagen werden – wirken das neue Album und auch die Live-Performance voller und härter. Das macht die Platte auch in ihren dunkleren Momenten zwar zur bislang schnellsten und tanzbarsten der Band, doch die melancholische Grundstimmung der Stücke bleibt erhalten.

Bei dem Thema kein Wunder: Inhaltlich betrachtet handelt es sich bei „United Crushers“ um ein politisches Manifest mit stark persönlicher Note. Die Themen kreisen um wahre und ehrliche Liebe, Selbstzweifel, soziale Ungerechtigkeit und Gentrifizierung, Isolation und den Niedergang amerikanischer Städte. POLIÇA wollen damit den Schwachen, den Vergessenen, den Entrechteten Kraft geben und Mut machen, stammt doch der Titel vom Graffiti „United States of Dreams Be Crushed“.

Jede Menge Konzertfotos von POLIÇA 2016 in München am 05.11.2016 gibt es hier in der Bildergalerie:

Foto Credits: Lutz von weare Photographers