Country-Sängerin JADE JACKSON mit Debüt-Album „Gilded“ produziert von MIKE NESS

Die talentierte Country-Sängerin JADE JACKSON aus Kalifornien wird am 19.05.2017 ihr Debüt-Album „Gilded“ auf ANTI-Records veröffentlichen. Produziert wurde die Platte von Mike Ness (Social Distortion).

Die Debütscheibe von Jade Jackson ist eine außergewöhnliche Mischung aus Pop, Country, Indie-Rock bieten wird oder wie es in der Biografie geschrieben steht: „Der Herzensschmerz und die Elastizität von LUCINDA WILLIAMS mit dem melodischen Vertrauen von EMMYLOU HARRIS, enthält dazu die emotionale Präsenz einer jungen Musikerin, deren Alben durch THE GUN CLUB und SMITHS neben den Arbeiten von GEORGE JONES und HANK WILLIAMS geschätzt wird“

Jade Jackson erklärt, “Bevor wir das Video für “Finish Line” abgedreht haben, ist der Direktor, Andrew Van Baal, gekommen, um meine Heimatstadt von Santa Margarita zu besuchen. SOmit konnte ich ihm die Plätze zeigen, die für mich eine Bedeutung haben, angefangen von der Werkstatt meiner Nachbarn, bis zum Restaurant meiner Eltern, in dem ich gearbeitet habe, seitdem ich dreizehn Jahre alt war; es wurde wirklich jedes Detail meines Leben im Video einbezogen. Zwischenzeitig war ich schockiert darüber, wie detailliert Andrew die Hintergründe meines Lebens durchleuchtete, um daraus ein authentisches und zu mir passendes Video zu drehen. Auch der Text des Songs ist 100 % autobiografisch. Wirklich beeindrucken, dass etwas innerhalb weniger Tage produziert ist, was 24 Jahre gebraucht hat, um zu werden.”

Jade Jackson ist derzeit mit Social Distortion in den USA auf Tour.



Mike Ness sagt von ihrer Kollaboration, “Ich hätte diese Aufnahmen nicht gemacht, wenn ich nicht an sie und ihr Potenzial geglaubt hätte. Die Lieder waren beeindruckend und sind von Woche zu Woche lebendiger geworden, als wir an ihnen gearbeitet haben. Sie ist eine alte Seelenverwandte und sie ist brilliant in Sachen Songwriting und deren Umsetzung. Jade Jackson ist ein aufrichtiger Mensch und hat eine einer natürliche und einzigartige Art an sich. Sie hat sich mir anvertraut und ichwußte, dass sie ein tolles Ergebnis abliefern würde und das hat sie getan.”

Das Video zu dem Song „Finish Line“ gibt es hier zu sehen:

