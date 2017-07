Suizidverdacht: Chester Bennington – Frontmann von Linkin Park stirbt mit 41 Jahren

Laut US-Medienberichten soll sich der Sänger Chester Bennington erhängt haben. Seine Leiche soll am Donnerstag in seinem Haus gefunden worden sein. Der Linkin Park Sänger hinterlässt sechs Kinder von zwei Frauen.

Weltweit gefeierte Hits mit 70 Millionen verkauften Tonträgern

Die musikalischen Werke der US-amerikanischen Alternative-Rock-Musikgruppe Linkin Park. Den Quellenangaben zufolge hat sie in ihrer Karriere mehr als 70 Millionen Tonträger verkauft, wovon sie alleine in Deutschland bis heute über 5,4 Millionen Tonträger verkaufte und somit zu den Interpreten mit den meistverkauften Tonträgern in Deutschland zählt. Die erfolgreichste Veröffentlichung von Linkin Park ist das Debütalbum Hybrid Theory mit rund 27 Millionen verkauften Einheiten.

One More Light ist letztes Linkin Park Album

Das neuste Album von Linkin Park «One More Light» erschien im Mai. In den USA stieg es gleich auf Platz 1 der Charts ein. Rest In Peace!

