SKI KING präsentiert neues Bandprojekt und Album mit ‚The Reverend Andrew James Gang‘

Er ist ein Multitalent des Rock’n’Roll und hat eine unvergleichliche Stimme, die starke Ähnlichkeiten zu Johnny Cash, Elvis Presley und Lemmy Kilmister erkennen lässt und einem Gänsehaut über den Körper zaubert.

Ebenfalls bekannt als der Ski King, präsentiert uns der in Deutschland lebende US-Amerikaner Andrew James sein neuestes Band-Projekt „The Reverend Andrew James Gang“ und somit das neue Album „Get in the Ring“, das am 23.09. erscheint. Bereits am Samstag, dem 24.09. steigt die Releaseparty auf dem 8. Kings Guardian Meeting im oberfränkischen Landkreis Bamberg in Buttenheim.

Das neue Album „Get in the Ring“ ab 23. September 2016 im Handel

Das Album „Get in the Ring“ ist eine Mischung aus Cajun, Country, Rock-A-Billy und Rock und bietet eine Mischung aus bekannter Coversongs, darunter Songs von Ed Sheeran, Everlast, Rolling Stones, AC/DC u.v.a. sowie auch der in Eigenkomposition entstandene Song „Remedy“.

Ebenso wird dort das alljährliche Guardians Meeting abgehalten, inklusive der Feier zu Ski King’s Geburtstag. Special Guest’s werden “ The Kuhboys“ sein und zu alledem gibt es ab 13.00 Uhr eine Motorrad Ausfahrt für jedermann mit anschließender Feierlichkeit. Bringt Freunde und Familie mit, um den Songs von „Reverend Andrew James“ zu lauschen. In diesem Sinne, machen wir die Welt, an diesem Wochenende, zu einem besseren Ort!

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen facebook Seite:

Musik-Video: The Reverend Andrew James Gang – Hurt