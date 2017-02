Blink-182 spielen im Juni 2017 vier Konzerte – Alle Infos, Termine und Tickets

BLINK-182 spielen im Juni vier Shows in Deutschland. Alle Infos über die Blink-182 Tour 2017 mit Hinweis zum Ticketkauf gibt’s hier im Überblick.

Die legendären Skatepunker kommen dieses Jahr nach Deutschland und werden vier Headlineshows spielen. US-amerikanische Punk-Rockband BLINK-182, die im Jahr 1992 von Mark Hoppus, Tom DeLonge und Scott Raynor unter dem Namen Blink gegründet wurde, starteten einst in einer Garage in San Diego ihre Karriere. Von dort an ging es steil nach oben. Über 50 Millionen verkaufte Tonträger – weltweit getoppt durch rund 30faches Platin und Gold und Silber dazu – sprechen eine deutliche Sprache für den Erfolg der Kalifornier. Auch Rückschläge konnten sie nicht stoppen: Nicht die zwischenzeitliche vierjährige Pause und auch jetzt nicht die eher unerfreuliche Trennung von Sänger, Gitarrist und Gründungsmitglied Tom DeLonge.

Stattdessen wurde mit Matt Skiba von Alkaline Trio einfach ein großartiger Nachfolger gefunden und mit ihm das richtungweisende neue Album „California“ eingespielt. Es trägt einfach den programmatischen Titel „California“ und geht nach der etwas experimentellen letzten Platte „Neighborhoods“ wieder zurück zu den Wurzeln. Kurz, schnell, rough und laut lautet das Motto, und das hat BLINK-182 sehr gut getan. Und für die immer schon legendären Live-Shows des Trios verspricht das wieder einmal ein Punkfest vom Feinsten.

Noch gibt es Tickets for die Konzerte im Verkauf beim Konzertkartenanbieter Eventim. Doch wer die kalifornischen Punkrocker noch einmal live erleben möchte, sollte sich beeilen. Wer weiß, wie lange man die drei Musiker noch in dieser Konstellation zusammen erleben wird.

BLINK-182 Tour 2017

12. Juni 2017 // Frankfurt, Festhalle

13. Juni 2017 // Oberhausen, König-Pilsener-Arena

16. Juni 2017 // München, Olympiahalle

29. Juni 2017 // Berlin, Max-Schmeling-Halle

BLINK-182 Interview mit dem People Magazine

Ein großartiges BLINK-182 Interview direkt vom roten Teppich der Grammy Awards gibt es nachfolgend vom People Magazine.

Die Grammy Awards 2017 wurden am 12. Februar im Staples Center von Los Angeles verliehen.Blink 182 waren mit „California“ als bestes Rock-Album nominiert. Gewonnen in der Kategorie hatte jedoch Tell Me I’m Pretty von Cage the Elephant.

