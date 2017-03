Johnny B. Goode: Rock ‚N Roll Legende Chuck Berry stirbt mit 90 Jahren

An seinem 90. Geburtstag, gab der legendäre Musiker, der Hits wie „Johnny B. Goode“ schrieb, bekannt, im Jahr 2017 ein neues Album mit dem Titel CHUCK veröffentlichen zu wollen. Es handele sich dabei um das erste neue Veröffentlichung seit 1979 und somit um ein neues Werk nach rund 39 Jahren!

Seine letzte Platte soll vor allem neuere Kompositionen enthalten und erscheint beim in Nashville beheimateten Label Dualtone.

Neues Chuck Berry Album „CHUCK“ ist erstes Studioalbum nach 39 Jahren!

Die Platte solle seiner Ehefrau Themetta Suggs gewidmet sein, mit der er seit 68 Jahren verheiratet ist: „Dieses Album widme ich meiner geliebten Toddy. Mein Schatz, ich werde alt! Ich habe so lang an diesem Album gearbeitet. Jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen!“ – Ruhe in Frieden, CHUCK!

Nachfolgend zeigen wir euch nochmal einen seiner größten Hits: Johnny B. Goode