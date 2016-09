SANTANA IV DVD News: Live at The House Of Blues, Las Vegas

SANTANA mit der legendären Besetzung von Ende der 60er/Anfang der 70er auf der Bühne des House Of Blues in Las Vegas gibt es 21. Oktober 2016 für’s Heimkino mit SANTANA IV: LIVE AT THE HOUSE OF BLUES, LAS VEGAS

Am 21. März 2016, einige Wochen vor der Veröffentlichung des aktuellen Albums „Santana IV”, enterte die klassische Santana-Besetzung die Bühne des „House Of Blues“ in Las Vegas. In Kürze erscheint diese grandiose Live-Show für das heimische Heimkino: SANTANA IV: Live at The House Of Blues, Las Vegas kommt am 21. Oktober 2016 als Blu-ray und DVD sowie als DVD+2CD-set und DVD+3LP-Set

Spektakuläre Besetzung, wie in den frühen Siebzigern

Die Show bestand aus einer spannenden Mixtur mit Songs des neuen Albums „Santana IV“ sowie Klassikern wie „Jingo“, „Soul Sacrifice“, „Samba Pa Ti“, „Black Magic Woman“, „Evil Ways“ oder „Oye Como Va“ von den drei ersten Santana-Veröffentlichungen, quasi den natürlichen Vorgängern von „Santana IV”. Die spektakuläre Besetzung der Band hatte seit den frühen Siebzigern weder zusammengespielt noch gemeinsam aufgenommen. Sie brachte eine fesselnde Kombination aus Rock, Latin, Blues, Jazz und afrikanischen Rhythmen auf die Bühne, und damit alle typischen, einzigartigen Trademarks der Gruppe.

„Live At The House Of Blues, Las Vegas“ erscheint auf Blu-Ray, DVD, DVD+2CD-Set und DVD+3LP-Set. Das Bonusmaterial umfasst Interviews mit der Band.

Besetzung: Carlos Santana (Gitarre, Gesang); Neal Schon (Gitarre, Gesang); Gregg Rolie (Keyboards, Gesang); Michael Shrieve (Schlagzeug); Michael Carabello (Congas, Chorgesang); Karl Perazzo (Percussion, Gesang), Benny Rietveld (Bass) plus als special guest: Sänger Ronald Isley.

Songübersicht:

01. Soul Sacrifice

02. Jingo

03. Evil Ways

04. Everybody’s Everything

05. Shake It

06. Anywhere You Want To Go

07. Medley: Choo Choo / All Aboard

08. Samba Pa Ti

09. Medley: Batuka / No One To Depend On

10. Leave Me Alone

11. Sueño

12. Caminando

13. Medley: Blues Magic / Echizo

14. Come As You Are

15. Yambu

16. Medley: Black Magic Woman / Gypsy Queen / Third Stone From The Sun / Oye Como Va / I Feel The Earth Move

17. Medley: Love Makes The World Go Round / Shout / Them Changes (w/ Ronald Isley)

18. Freedom In Your Mind (w/ Ronald Isley)

19. Toussaint L’Overture