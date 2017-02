H-Bomb Holiday Camp mit neuem Album ‚Close to the Borderline‘

Die Rock’n’Roll Band H-BOMB HOLIDAY CAMP veröffentlicht mit ‚Close To The Borderline‘ am 24.3.2017 ihr neues Album.

Die Welt war, ist und bleibt ein Irrenhaus. Punkrock ist mittlerweile 40 Jahre alt. Doch für eine Midlife-Crisis bleibt keine Zeit. Als sich die Band H-BOMB HOLIDAY CAMP im Dezember 2015 in Köln gründete, hatten sich die vier Mitglieder bereits im Vorfeld von jeglichen Altlasten befreit. Jobs wurden gekündigt, Ehen wurden geschieden, Therapien wurden abgebrochen.

Für immer ins Herz geschlossen hatte man lediglich seine persönlichen Lieblingsplatten aus sämtlichen Epochen des Punkrock, Hardcore und Rock’n’Roll. Demzufolge war die Aussicht auf eine bessere Zukunft zunächst einmal scheißegal. Doch ein Konsens war geschaffen. Und die Idee dahinter so unverkrampft simple wie effektiv: Gitarren umhängen, Verstärker aufreißen … darauf gespannt sein, was passiert.

Eine Herangehensweise, die funktionierte. Denn bloß ein Jahr später (nahezu auf den Tag genau) hatte man ein erstes Album im Kasten. Entstanden sind 12 Songs, die sowohl Härte als auch Melodie beinhalten und sich auf ein einzelnes Sub-Genre nicht festnageln lassen.

Für Fans von: DWARVES, ROCKET FROM THE CRYPT und DEAD KENNEDYS gibt es mit H-BOMB HOLIDAY CAMP brachialen Hardcore, treibender Rock’n’Roll und eingängiger Punkrock auf die Ohren.

Und auch wenn es die Band genießt, sich vielseitig auszutoben, so bleibt ihr eigener Duktus stets unverkennbar. H-BOMB HOLIDAY CAMP haben mit Hilfe erlesener Zutaten aus 40 Jahren Punkrockgeschichte ihren individuellen hochprozentigen Schnaps gebrannt.

Das Album ‚Close To The Borderline‘ erscheint als CD Version für EUR 8,99

in einer Stecktaschenversion und als LP im aufwendigen Inside/Out Cover mit schwarzer Innenhülle, Textblatt, durchsichtigen Vinyl und inkl. der CD Version für EUR 16,01

via Wolverine Records.

Alle Infos gibt es auf: www.h-bomb.de