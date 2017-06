VIP Gewinnspiel zum Food Rock Festival 9.+10.6. in Starnberg

Bald geht es los und wir freuen uns auf euch. Hier mal ein Überblick was euch erwartet.

VIP Gewinnspiel – Jetzt mitmachen und gewinnen!

Der Veranstalter hat uns 2×2 Backstagepässe zur Verfügung gestellt, die Ihr gewinnen könnt. Alles, was Ih dafür tun müsst ist uns in einem Kommentar auf unserer Webseite oder bei Facebook mitzuteilen, warum ihr gewinnen wollt und auf welche Band Ihr Euch am meißen freut.

Teilnahmeschluß ist der 4.6.2017 um 20:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit dabei sind folgende Bands:

Hämatom J.B.O. Rage Blessed Hellride SpitFire | Rock’n’Roll Wiens No. 1 AdvenA Sweeping Death King Kongs Deoroller Schach – Matt Delirium Rock`n Roll SCHLÄCHTER Aeverium – Official Site Serenity Tri State Corner Emerald Sun Glosscheam GLOOMBALL Foiernacht Grenzen/Los für immer 68FL:OZ

Essen und Getränke werden zur Verfügung gestellt von:

L.A. Cham Starnberger Brauhaus Starnberger Eiswerkstatt – Ehrlich.Lecker.METAL WINES Zombräu Die Bullybande Hempel-Events & mobiler Cocktailbar-Service Naples Streetfood Dew-Drop Honigweine FICKEN – der geheimnisvolle Partyschnaps Jägermeister

Moderation Nathi Lebr Model

Karten gibt es hier:

https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/KSBJQMXN/language/de

https://www.deinetickets.de/shop/chaoscrew/…/start/nocookie/

Mehr Infos zum Festival unter:

http://foodrock.cool/