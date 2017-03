VAMPS neue Single ‚Calling‘ ab 4. April mit Video-Vorschau

Die japanische Rockband VAMPS haben zusammen mit HYDE (L’Arc-en-Ciel) und K.A.Z (Oblivion Dust) die nächste Single „CALLING“ von ihrem mit Spannung erwarteten kommenden Album UNDERWORLD veröffentlicht. Die Platte erscheint am 28. April 2017 auf Eleven Seven Music.

Die Band hat kürzlich erst einen Plattenvertrag bei Eleven Seven Music für die weltweite Vermarktung unterzeichnet (ohne Südamerika, Südostasien und Japan), es handelt sich somit um die erste Veröffentlichung der Band durch das neue Label.

Der Song „Calling“ kann via Streaming auf Spotify und Apple Music zur Verfügung und kann bei iTunes erworben werden. Er wird ab dem 7. April veröffentlicht.

VAMPS nächstes Album UNDERWORLD wird von Howard Benson (Halestorm, Chris Cornell, Papa Roach, Motörhead) und Kane Churko (In diesem Moment, Five Finger Death Punch) produziert. Das Album enthält den bisher größten Streaming-Erfolg der Band „Inside of Me“ mit Chris Motionless von Motionless In White und „Rise or Die“, der mit dem Emigrate / Rammstein Gitarrist Richard Z. Kruspe geschrieben wurde.

VAMPS hat vor kurzem das offizielle Musikvideo für „Calling“ mit dem preisgekröntem Regisseur Nick Peterson (Five Finger Death Punch „Wrong Side Of Heaven“) produziert. Schau dir eine Vorschau auf das bevorstehende Video an.

Mer erfahren unter: www.vampsxxx.com

