THE HEADLINES sind zurück! Neue Besetzung und explosives Album!

THE HEADLINES haben mit Kerry Bomb eine neue Frontfrau und eine äußerst explosive Punkrock Platte am Start. In The End erscheint am 07.04.2017 über MetalSpiesser Records.

Entgegen dem Titel „In The End“ ist sind THE HEADLINES noch lange nicht am Ende. Nach 10 Jahren auf Tournee und hunderten von Auftritten auf der ganzen Welt, zeichnet sich dieses Jahr durch einen Neuanfang mit neuem Sound aus.

Lieder über die aktuelle Lage der Medien und deren zweifelhaften Ruhm “In The End“. Oder die beängstigende rechtsradikale Politik, die sich leider in Europa ausbreitet “When The Lights Go Out“. Das Lied “Upstarts“ soll den Neuanfang unterstreichen – ein Lied zum mitsingen, über das Leben auf Tour. Wie immer mit einer persönlicher Note und niemals Angst davor Gefühl zu zeigen. Lieder über das Leben, Liebe, den Tod und alles was dazwischen liegt „ Still Alive“ und „In Love And War“. Das Album beinhaltet das erste Lied überhaupt über die Geschichte der Band und dem damit verbundenen ständigen Kampf. ): “From The Cradle To The Grave”.

Eine einzigartig, leidenschaftliche Mischung aus Punk, Pop und Rock mit Frontfrau Kerry Bomb – die perfekte Kombination aus Sid Vicious und Marylin Monroe – dazu vereint sie sowohl einen aggressiven als auch einen weichen Gesangsstil. Ebenfalls am Mikro – das neuste Mitglied – Cim Dahlle – mit ihrer düsteren Rock´N Roll Stimme in “Tough Love“. Sowie das Gründungsmitglied Jake, der die Stärke seiner Stimme einbringt wo Sie benötigt wird.

Das Album endet mit eine chaotischen Hymne über das Stadtleben, einem blutenden Herz und der Schwierigkeit sich nicht selbst zu zerstören “Concrete Jungle“. Egal ob dein Zuhause in Berlin, Stockholm oder New York ist, es ist schwer sich in diesem Song nicht wiederzufinden.

“In The End“ wurde produziert und aufgenommen von Jacob Bredahl in Kopenhagen und Aarhus, Dänemark.

Schon diesen Freitag 03.03.2017 wird die erste Single und das dazugehörige Lyric Video Cradle To The Grave veröffentlicht. Also dran bleiben: The Headlines sind noch lange nicht am Ende!

„In The End“ TRACKLIST:

1. In The End

2. Still Alive

3. Upstarts

4. When The Lights Go Out

5. Upside Down

6. Tough Love

7. Bullets, Bombs And Money

8. Helpless

9. Rebel

10. In Love And War

11. Cradle To The Grave

12. Concrate Jungle

Mehr über The Headlines auf der offiziellen Webseite: www.theheadlines.de