Montreal mit News und Musikvideo zum neuen Album ‚Schackilacki‘

dass nach 31.15 Minuten schlicht keine Fragen mehr offen sind. Bleibt das Fragezeichen, das der Albumtitel erstmal in den Gesichtern mancher Zeitgenossen hinterlässt… aber da winkt Max Power zärtlich ab: „wer auf Anhieb nicht ahnt, was SCHACKILACKI ist, der wird es auch nach noch so motivierten Erklärungsversuchen nicht verstehen“ Aber zum Glück bleibt dann ja noch Google…

Im Sommer spielen Montreal auf zahlreichen Festivals, bevor sie ab Oktober auf Headline-Tour gehen. Montreal – Schackilacki Tour 2017 20.05. Braunschweig, B58 Fest

22.06. Scheeßel, Schackilacki Releaseparty @ Hurricane Warm Up Party 24.06. Scheeßel, Hurricane Festival

25.06. Neuhausen ob Eck, Southside Festival

06.07. Bochum, Bochum Total

08.07. Straubenhardt, Happiness Festival

11.08. LUX – Echternach, E-Lake Festival

12.08. Mittegroßefehn, Großefehn Open Air

26.08. Neuenkirchen, Rock anner Rutsche

06.10. Hannover, Musikzentrum 07.10. Osnabrück, Kleine Freiheit 19.10. Nürnberg, Club Stereo 20.10. CH – Zürich, Dynamo21 21.10. Stuttgart, Club Cann 26.10. Dortmund, FZW

27.10. Köln, Underground 28.10. Bremen, Tower

03.11. Wiesbaden, Schlachthof 16.11. Leipzig, Conne Island 17.11. München, Feierwerk 18.11. AUT – Wien, B72 22.12. Berlin, SO 36

23.12. Hamburg, Markthalle