Madball Tour 2017: Hardcore-Band startet zur 5-monatigen Konzertserie

Die legendären New-York-Hardcore-Schwergewichte MADBALL starten ihre Europa-Tournee. In Aachen spielt die Band am 6. März. Somit hat die Madball Tour 2017 begonnen!

Ab sofort sind die Jungs von MADBALL wieder auf Tour und werden im Rahmen ihres aktuellen, hochgelobten Albums »Hardcore Lives« die Moshing Pits Europas unsicher machen. Mehr über die Hardcore-Truppe erfahrt ihr in unserem früheren Bericht zum Album „Hardcore Lives“ aus dem Jahr 2014.

Neues Madball Album noch im Jahr 2017 vorgesehen

MADBALL arbeiten übrigens derzeit an einem Nachfolgeralbum von »Hardcore Lives«, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Madball Tour 2017

Alle MADBALL Konzerttermine im Überblick:

04.03. FR Le Havre – Le Tetris

06.03. DE Aachen – Musikbunker – Tickets gibts für 22 EUR

07.03. NL Drachten – Iduna

08.03. NL Rotterdam – De Baroeg

09.03. DE Frankfurt – Das Bett

10.03. DE Blieskastel – P-Werk

11.03. FR Nancy – Le Hublot

12.03. BE Opwijk – Nosta

UK Tour

25.06. UK London – The Underworld

26.06. UK Cardiff – Clwb Ifor Bach

27.06. UK Leeds – Brudnell Social Club

28.06. UK Glasgow – The Garage G2

29.06. UK Birmingham – Mama Roux

Zusammen mit den Supportbands: IGNITE & H2O

04.05. ES Madrid – Sala But

05.05. PT Lisboa – Cine Teatro Du Corrois

06.05. ES Oviedo – Otero Brutal Fest

07.05. ES Barcelona – Sala Razzmatazz 2

22.06. DE Ferropolis – With Full Force Festival

24.06. NL Ysselsteyn – Jera On Air

01.07. DE Würzburg – Mission Ready Festival

04.08. DE Munich – Free & Easy

05.08. FI Helsinki – LPRHC Fest

07.08. CH Aarburg – Musigburg

08.08. DE Freiburg – Atlantik

10.08. SLO Tolmin – Punkrock Holiday

11.08. DE Alsfeld – E&L Rocknacht

12.08. DE Torgau – Endless Summer

Mehr über Madball gibts unter:

www.madballhc.com | www.facebook.com/madballnyc | www.nuclearblast.de/madball