Green Day & Rancid: Einzige Deutschland-Show in München am 7. Juni

Green Day im Rahmen der Revolution Radio Tour eine Show zusammen mit Rancid eine Show in München am 7. Juni 2017.

Die beiden Punkrock-Flaggschiffe GREEN DAY und RANCID werden gemeinsam ein Konzert in München spielen. Das ist in dieser Konstellation sicherlich eine einmalige Gelegenheit die doppelte Punkrock-Dosis in einer Live-Show zu erleben.

Der Anstrum auf die Tickets hat bereits begonnen. Bei diesem grandiosen Line-Up wird die Münchner Olympiahalle sicher shcon bald den „Ausverkauf“ zu vermelden haben.

Einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Show gibts hier in Form einer Green Day Live-Show am 3. Februar 2017 in Paris. Viel Spaß beim abrocken!