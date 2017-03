LaBrassBanda – Around The World

Zehn Jahre und kein bisschen müde! Zum Jubiläum überrascht LaBrassBanda mit dem neuen Album „Around The World“.

Live immer noch einen draufzusetzen, ist für LaBrassBanda noch nie ein Problem gewesen. Die notorisch vollgasfreudigen Blasmusik-Tanzpop-Wahnsinnsknaben aus dem Chiemgau haben in den letzten Jahren so viele Clubs, Hallen, Bierzelte und Festivals, ja sogar eine ESC-Vorausscheidung schwindlig gespielt, dass sie dafür längst ein bisschen weltberühmt sind: Kaum eine lebende Liveband hat einen dermaßen kurzen Draht zu ihrem Publikum – wo bei anderen Bands der gern zitierte „Funke überspringt“, findet zwischen LaBrassBanda und ihren Fans ein ungedimmter Energiefluss statt; quasi Standleitung.

2007 waren sie ein klassischer Geheimtipp. Wo vor einigen Jahren barfüßige Blechbläser in Lederhosen und T-Shirts belächelt wurden, gilt dies heute als Markenzeichen einer einzigartigen Band, die es versteht auf höchstem Niveau Menschen mit ihrer Musik zu begeistern und mitzureißen, ob in Bayern, ganz Deutschland oder in Europa.

Nach „Europa“ kommt mit dem Albumtitel „Around The World“ – entsprechend hoch sind die eigenen Anforderungen an das neue Studioalbum nach 4 Jahren. Und so wurde 2016 bis auf wenige Ausnahmen live fast gänzlich pausiert, um sich vollends aufs Songwriting und die Produktion im nun eigenen Studio zu konzentrieren. Für das Single-Mixing wurde Peter Schmidt (u.a. SEEED, Peter Fox) ins Boot geholt und kurzerhand das Album Master bei Sterling Sounds in New York (u.a. Adele) erstellt. Das Resultat sind 11 mehr als starke Songs, mit denen LaBrassBanda noch vor dem Release auf einer knapp 6-wöchigen Welttour unterwegs waren.

Mit dem 24. Februar ist nun „Around The World“ erschienen und einen Tag später wird das große Jubiläum gebührend mit einer 10 Jahre LaBrassBanda Show in der Olympiahalle München gefeiert! Am 4. März 2017 ist mit einer fulminanten Release-Show in der Münchner Olympiahalle das neue Album „Around The World“ dann auch live vorgestellt worden. Anschließend brach die Truppe auf zur großen Welttournee mit über 70 Konzerten rund um den Globus.

Das neue Album „Around The World“ von LaBrassBanda erscheint als MP3 Download, Audio-CD oder als Vinyl Variante. Hört doch mal rein und lasst das Tanzbein schwingen!

Review von Marcus Liprecht

Tracklisting:

1. Indian Explosion (Bauwagn)

2. Australien

3. Ujemama

4. Alarm

5. Johnny

6. Africa

7. Scheena Dog

8. Cadillac

9. Wirt

10. LaBa

11. Nacht

