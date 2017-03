Tabaluga – Es lebe die Freundschaft! CD & DVD von Peter Maffay

Pressure Magazine verlost j e 1 x DVD und 1 x Audio-CD von Tabaluga – Es lebe die Freundschaft! Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr unten im Text!

Peter Maffay setzt seit Jahren seine ganz eigenen Maßstäbe und das hat er auch dieses Mal wieder getan! Mit Tabaluga lässt er die Freundschaft hochleben und berührt zahlreiche Herzen der Kinder und Erwachsenen.

In 123 Tagen spielte er 64 Shows und begeisterte das Publikum mit seinem einmaligen, unvergleichbaren Rockmärchen, was auf dem bereits mit Platin ausgezeichneten Erfolgsalbum „Tabaluga – Es lebe die Freundschaft!“ basiert. Unterstützt von zahlreichen prominenten Gaststars und natürlich der Maffay Band, beeindruckte die Show mit 22 Tänzern, 5 Bühnen, 194 Kostümen und einem Peter Maffay auf Hochtouren.

Die Live Aufzeichnung fand am 18.+.19.11.2016 in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Gäste waren an diesem Abend u.a. Tim Bendzko, Culcha Candela, Uwe Ochsenknecht, Jule Neigel, Alex Wesselsky, Heinz Hoenig uvm.

390.000 Besucher haben im vergangenen Herbst das Multimedia-Rockmärchen von und mit Peter Maffay erlebt. Damit war es die größte Musikproduktion des Jahres. In allen 19 Tour-Städten feierten die Zuschauer die farbenprächtige und musikalisch abwechslungsreiche Show „Tabaluga – Es lebe die Freundschaft!“ mit stehenden Ovationen.

Das aktuelle Tabaluga-Abenteuer auf DVD und Blu-ray

Für alle, die sich noch einmal auf die Reise nach Grünland machen wollen, gibt es nun die Aufzeichnung auf DVD bzw. Blu-ray. Dafür wurden insgesamt fünf Vorstellungen in der Dortmunder Westfalenhalle aus 34 Kameraperspektiven aufwendig gefilmt. Nur die stärksten Aufnahmen schafften es in das Video und die besten Cutter arrangierten daraus ein mitreißendes Musik-, Tanz- und Kostümspektakel, in Szene gesetzt vor einer gigantischen LED-Wand, die sich mehrfach von der Blumenwiese in den Meeresgrund, vom Universum in den Orient oder in die Eiswelt verwandelt.

Echte Klassiker und neue Hits vereint

Popklassiker aus mehr als 20 Jahren „Tabaluga„, darunter „Ich fühl‘ wie Du“ oder „Ich wollte nie erwachsen sein„, treffen auf neue Hits wie „Es lebe die Freundschaft“ oder den Rocksong „Arbeit ist das halbe Leben„. Als Sänger überzeugen neben Peter Maffay, der den größten Teil des musikalischen Repertoires mit seiner markanten, unverwechselbaren Stimme bestreitet, auch viele andere Mitwirkende, allen voran Linda Teodosiu als Gesangsstimme von Eisprinzessin Lilli, Tabalugas großer Liebe.

In den Dialogen, den Kostümen, den Choreografien, den Bühnenbildern sowie in der Musik haben Peter Maffay und seine künstlerischen Kollegen so viele schöne Details versteckt, dass es in dem mehr als zweistündigen Multimedia-Rockmärchen immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt.

Bonus mit Blick hinter die Kulissen

Wer sich für das Treiben hinter den Kulissen der Show interessiert, ist mit der Bonus-DVD hervorragend bedient: eine 45-Minuten-Reportage zeigt alles über den Aufbau, die Technik, die Proben, den Soundcheck, das Miteinander und die Verwandlung der Darsteller in ihre Rollen. Neben der klassischen Box mit zwei DVDs oder einer Blu-ray, die das Konzert und die große Backstage-Dokumentation „Behind the scenes“ umfasst, wird es eine Premium-Box mit zwei CDs und einer DVD sowie eine Exklusiv-DVD mit einem Mitschnitt des Schlosszelt-Konzertes aus dem Jahr 2015 geben.

Einen Vorgeschmack bekommt ihr im neuen Live-Video zu „Ich bin Tabaluga“ – schaut gleich mal rein!

Gewinnspiel: Je 1 x DVD und 1 x Audio-CD von Tabaluga – Es lebe die Freundschaft! Und so nimmst Du an unserem Tabaluga Gewinnspiel teil:

Schreibe in einem Beitrag unter diesem Artikel oder via E-Mail an kontakt@pressuremagazine.de weshalb Du die CD oder DVD haben möchtest.

oder an weshalb Du die CD oder DVD haben möchtest. Wir sichten und wählen die besten Beiträge aus und kontaktieren dich im Falle eines Gewinns via Facebook Nachricht oder E-Mail.

Der Teilnahmeschluss ist der 16. März 2017 um 23,59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeberechtigt sind Teilnehmer aus Deutschland. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

