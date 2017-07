Konzertfotos: Xavier Rudd auf dem Tollwood Sommerfestival 2017

Der australische Sänger und Songwriter Xavier Rudd gab am Montag, 03.07.2017 ein Konzert auf dem Tollwood Sommerfestival in München. Fotos vom Konzert gibt es hier.

Der Multiinstrumentalist Xavier Rudd ist vor allem in seiner Heimat, aber auch in Nordamerika, durch zahlreiche Live-Auftritte bei Festivals und Konzerten bekannt. Von Reggae über Folk und Rock bis zu Weltmusik – unterschiedlichste Genres lassen sich in seinen Kompositionen finden. Inhaltlich geht es in seinen Songs oft um gesellschaftliche und soziale Themen, z. B. zu den Rechten der Aborigines oder zu drängenden Naturschutzthemen.

Der Sänger und Rapper Benjamin Stanford alias Dub FX wird auf der Bühne zum Ein-Mann-Dubstep-Orchester. Reggae, Dub, HipHop und Drum’n’Bass sind die Konstanten seiner Musik. Wenn der Live-Looping-Künstler auf die Bühne kommt, steht die Musik-Arena nicht still!

Jede Menge Konzertfotos vom Xavier Rudd Konzert auf dem Tollwood Musikfestival gibt es hier in der Bildergalerie:

Foto Credits: Lutz von weare Photographers