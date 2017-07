Konzertfotos: Andreas Gabalier – Dirndl, Lederhosen, Haferlschuh im Olympiastadion München 2017

Seine Hits heißen „Hulapalu“ und „I sing a Liad für di„. Volksrock’n’Roller Andreas Gabalier war in München und füllte das restlos ausverkaufte Olympiastadion mit 72.000 Fans. Und die kamen standesgemäß in Dirndl, Lederhosen, Haferlschuh.

Um zu verstehen, was gerade in und um Andreas Gabalier herum geschieht, lohnt sich ein Blick auf die Zirbe. Die Zirbe ist der steinharte Superheld unter den Bäumen – womit wir wieder beim derzeit unbezwingbaren Kraftikus Andreas Gabalier wären und dem Titel seines fünften Albums: „Mountain Man„.

Das Titelstück ist natürlich ein bisserl ein Schmäh, wie man in Österreich sagt. Für Neu-Lederhosen-Besitzer: Man darf das nicht bierernst nehmen, wenn Gabalier da auf Texas-Rock-Gitarrendüsen in die Höhe saust und sich von einem Frauenchor anschmachten lässt: „Mountain Man, Mountain Man, sag mir, wann i mit dir fliegn kann, wo bist du, amoi im Leben, Mountain Man, wann kommst du?“ Da singt ganz der Obersteirer Gaudibursch. Aber, stimmt schon auch: Wo sind denn die anderen Supermänner in der deutschsprachigen Musikwelt?

Jede Menge Konzertfotos vom Andreas Gabalier Konzert im Olympiastadion in München gibt es hier in der Bildergalerie:

Foto Credits: Lutz von weare Photographers