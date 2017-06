Food Rock Festival Starnberg – Alle Infos zu Lineup und Tickets im Veranstalter-Interview

Lecker trifft laut. In der Schlossberghalle in Starnberg findet am 9. und 10. Juni 2017 das zweite Food Rock Festival Starnberg statt. Alle Infos haben wir hier im Überblick.

Den Organisatoren ist es wieder gelungen, hochkarätige und internationale Bands für das Festival zu verpflichten. Headliner mit einer speziellen Food Rock Show am Freitag, sind „Serenity“ aus dem schönen Österreich und werden unterstützt von „Aeverium“, bevor Martin Kesici mit seiner Band „Enrichment“ die Halle zum Beben bringen darf. Mit von der Partie sind auch die Mannheimer Band „Gloomball“, sowie aus dem schönen Südtirol die Jungs von „Foiernacht“. Unterstützt werden diese noch von der „Hängerbänd“ aus Mainz und aus dem schönem Griechenland ist „Emerald Sun“ eingeladen. Den Anfang machen am Freitag gegen 15:00 Uhr die Ebersberger „Glosscheam“.

Auch am Samstag sind kulinarische Schmankerln auf dem Vorplatz der Halle sowie die musikalische Untermalung Programm am Schlossberg. “Hämatom“ konnte mit ihrer aktuellen hallenfüllenden „Wir sind Gott“ Tour gewonnen werden. Als Co-Headliner ist Frankens Spaßcombo Nr. 1 „J.B.O“ am Start. Diese dürften, genauso wie „Rage“ einigen ein Begriff sein. Neben den „Nitrogods“, „Schlächter“ und „Blessed Hellride“ dürfen sich noch die Gewinner des Allgäuer Kulturpreises über einen Auftritt freuen.

Um das „Food“ vom „Rock Festival“ noch zu garantieren, sind vielerlei mobile Karrees vor Ort sowie Feinstes, meist Regionales an Schlemmereien. Unter anderem sind vertreten: Das Starnberger Brauhaus, die „BBQ Rockers“, die „LA Cham Food Truck Gang“, „Sunday Roast“, „Dew Drop“ und „Metal Wines“. Für Freunde des Craft Beers haben wir unser spezielles Food Rock Bier von „Zombräu“.

Der Veranstalter im Interview

Wir vom Pressure Magazine finden das Konzept höchst spannend und fragten beim Veranstalter Thomas Neubauer direkt nach. Nachfolgend lest ihr das Interview mit einem der Initiatoren des Foodrock Festival in Starnberg:

Hi Thomas, Du bist Veranstalter des diesjährigen Food Rock Festivals. Das Festival findet bereits zum zweiten Mal statt an der ehrwürdigen Schlossberghalle im wunderschönen Starnberg statt. Wie kam es von der Festivalidee zur Umsetzung im vergangenen Jahr und weshalb fiel die Wahl auf den in puncto Festivals eher ungewöhnlichen Standort Starnberg?

Thomas: Weil wir mit der Stadt Starnberg und der Schlossberghalle einen Partner gefunden haben der uns in vollem Umfang Unterstützt und unser Partner da als Veranstaltungstechniker arbeitet

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Stadt Starnberg und wie war das Fazit aus dem vergangenen Jahr?

Thomas: Die Zusammenarbeit mit der Stadt Starnberg könnte nicht besser sein, sei es der Campingplatz oder die Unterstützung seitens des Ordnungsamtes, passt einfach alles

Wo steht Ihr Stand heute mit Euren Vorbereitungen?

Thomas: Wir können Morgen starten, das Festival steht zu 100%!

Mit Top-Acts, wie Hämatom, J.B.O oder Rage habt Ihr tolle Künstler an Bord. Auf welche Bands freust Du Dich persönlich diesmal am meisten und weshalb?

Thomas: Ich freue mich auf alle Bands. Egal, ob Bekannte oder die eher unbekannten Bands. Das Food Rock soll eine gesunde Mischung aus etablierten und unbekannten Bands sein. Was uns besonders freut ist, das viele Bands sofort zugesagt haben, dass Sie wiederkommen wollen und wenn man dann liest, dass einige Bands sehr gerne auch Sachen vom Food Truck essen, kann das Konzept nicht ganz so falsch sein. Wir freuen uns auf das familiäre Umfeld, das das kleine Festival bietet und das die Möglichkeit besteht einfach mit den Bands gemeinsam zu feiern.

Wie viele Besucher werden in diesem Jahr erwartet und was muss ich tun, wenn ich kurzentschlossen noch zum Festival kommen möchte?

Thomas: Wir erwarten ca. 1000 Besucher und am besten wird es sein, sich im Vorfeld ein Ticket zu organisieren, da wir davon ausgehen, dass wir die Halle recht bald „Sold Out“ melden können.

Als Schmankerl haben wir ja noch unsere Außenbühne, auf der einige Bands ihre Songs unplugged präsentieren werden. Das ganze ist umsonst und draußen. Dort kann man dann auch essen, trinken und feiern.

Was ist das besondere am „Food Truck“ Konzept und wodurch unterscheidet sich die kulinarische Versorgung auf dem Food Rock Festival zu anderen Musikveranstaltungen?

Thomas: Wir wollen einfach zeigen, dass ein Festival auch sehr gutes Essen bieten kann und mit unseren Food Trucks haben wir in Ebersberg schon bei Besuchern und Bands punkten können. Letztes Jahr haben wir leider das Problem gehabt das in der Früh 2 Food Trucks abgesagt haben, was wir dieses Jahr ausschließen können, da alle Food Truck Betreiber auch gerne Hardrock und Heavy Metal hören, LA Cham Food Truck Gang zum Beispiel betreiben das LA Cham und mit unseren Brauereien die uns Unterstützen, durch das Starnberger Brauhaus haben wir eins der Regional besten Biere am Start, Platz 4 im Biervoting der Münchner TZ und Zombräu braut uns extra ein Food Rock Bier mit 6,66% Alkohol.

Herzlichen Dank für das ausführliche Interview. Hier hast Du die Möglichkeit den Festivalbesuchern vorab noch ein paar wichtige Infos zukommen zu lassen.

Thomas: Ihr findet alle wichtigen Infos sowie die Möglichkeit um euer Tagesticket, Kombiticket usw. auf www.foodrock.cool. Karten könnt Ihr auch bei den Vorverkaufstellen, die bei eventim.de angeschlossen sind kaufen. Ansonsten freuen wir uns wenn Ihr einem neuem Festivalkonzept einfach eine Chance gebt. Wir haben die Ticketpreise moderat angesetzt und freuen uns wenn Ihr Zahlreich kommt und es 2018 eine Fortsetzung gibt.

Diese Bands spielen auf dem Foodrock Festival 2017

Außerdem auf die Food Trucks L.A. Cham Food Truck Gang, BBQ-Rockers Hempel-Events & mobiler Cocktailbar-Service Starnberger Eiswerkstatt – Ehrlich.Lecker. Shepherd’s Pie von Sunday Roast Dew-Drop Honigweine METAL WINES und auf das leckere Bier vom Starnberger Brauhaus und Zombräu

Hier findet das Food Rock Festival Starnberg am 9. und 10. Juni 2017 statt:

82319 Starnberg

Schlossberghalle, Vogelanger 2

Infos und Karten gibt es bei www.foodrock.cool oder eventim.de

