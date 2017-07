Pressure präsentiert: TOXPACK – Schall & Rausch Record Release Tour II

Die Streetcore-Institution TOXPACK aus Berlin sind ab September 2017 wieder auf Tournee und mit großem Heimspiel-Finale am 16. Dezember in Berlin – Tickets ab Freitag, dem 30. Juni 2017



Im Ostteil Berlins aus der Taufe gehoben, in Kreuzberg mit seinen szenesozialen Brennpunkten wie SO36 und Core-Tex zur Institution geschmiedet, sind Toxpack seit vielen Jahren die Referenz für authentischen Streetcore aus der Hauptstadt.

Nach einem mächtig erfolgreichen Frühjahrsritt durch die heimischen Klubs und einem triumphalen Festivalsommer, jagen Toxpack im September 2017 den Streetcore Berliner Prägung für sieben weitere Shows auf „Schall & Rausch“-Tour und spielen am 1. September 2017 in Jena im F-Haus, am 2. September 2017 in München in der Backstage Halle, am 8. September 2017 in Magdeburg in der Factory, am 9. September 2017 in Bremen im Tivoli, am 29. September 2017 in Dresden im Konk Klub, am 30. September 2017 in Linz (A) im Auerhahn. Am 16. Dezember 2017 lädt die Band in Berlin im Huxleys Neue Welt zum großen Heimspiel-Finale.

Das will gefeiert werden: Platz 20 in den Albumcharts für „Schall & Rausch“

Eine erste Releasetour mit zahlreichen ausverkauften Shows sowie zehntausende durch die reine Toxpack-Energie nachhaltig verstörte Festivalgänger: 2017 ist das größte Toxpack-Jahr in der Geschichte der Berliner Band. Die Geschichte will immer weiter geschrieben werden, deswegen bringen Toxpack und Wizard Promotions die Streetcore-Walze wieder zurück auf die Straße.

Keine Kompromisse, dafür die Essenz aus inzwischen acht Studioalben: Der Fünfer um Sänger Schulle und Gitarrist Tommi Tox bringt die Straße in die Klubs und wird gemeinsam mit euch jeden Abend zu einem Hochamt des United, zu einer Feier des Rock ’n‘ Roll, zu einem musikalischen Vollrausch in Sachen Gesang und Tanz adeln. Hand drauf, Toxpack lassen 2017 keine Frage unbeantwortet.

Tickets sind ab Freitag, dem 30. Juni 2017 – 10.00 Uhr unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Exklusive Hardtickets unter www.coretexrecords.com

Toxpack – Präsentiert von pressure-magazine.de



Schall & Rausch Record Release Tour Part 2

Fr 01.09.2017 Jena / F-Haus

Sa 02.09.2017 München / Backstage Halle

Fr 08.09.2017 Magdeburg / Factory

Sa 09.09.2017 Bremen / Tivoli

Fr 29.09.2017 Dresden / Konk Klub

Sa 30.09.2017 Linz (A) / Auerhahn

Sa 16.12.2017 Berlin / Huxleys Neue Welt

Weitere Informationen unter: www.wizpro.com | www.toxpack.de