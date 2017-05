Die Kostenlosen X-Box Spiele im Mai

Inhaber einer Gold-Mitgliedschaft dürfen sich auch im Mai 2017 wieder über kostenlose Spiele für Xbox One und Xbox 360 freuen. Dabei können Games in den unterschiedlichsten Genres heruntergeladen und gezockt werden.

Gratisspiele für die Xbox One

Für den kompletten Monat Mai wird ein kostenloser Download des Games Giana Sisters – Twisted Dreams (Directors Cut) angeboten. Der erste Teil dieser Serie wurde bereits 1987 für den Amiga veröffentlicht. In der neuen Version wird mit verschiedenen Retro Elementen daran erinnert. Der Spieler kämpft parallel in zwei Fantasiewelten gegen zahlreiche fiese Gegner und müssen dabei noch ein Puzzle lösen. Um die verschiedenen Level zu meistern schlüpfen Spieler wahlweise in die Rolle der zierlichen Giana, die einen Wirbelsprung-Angriff beherrscht, und der Punk-Giana, die einen Hammersprung beherrscht,

Ab dem 16. Mai gibt es für 30 Tage das „Game Lara Croft and the Temple of the Osiris“ zum kostenlosen Download. Der Nachfolger von Guardian of Light verfügt über einen kooperativen Spielmodus für bis zu vier Personen. Diese befinden sich inmitten einer ägyptischen Wüste und müssen hier den bösartigen Gott Seth besiegen. Gemeinsam mit dem Schatzjäger Carter Bell sucht Lara dabei nach den Fragmenten Osiris‘.

Gratisspiele für die Xbox 360

In der ersten Maihälfte erhalten Inhaber der Gold-Mitgliedschaft mit „The Force Unleashed II“ einen Teil der Star Wars Reihe gratis. Dabei geht das Abenteuer von Starkiller in eine neue Runde. Als besonderes Feature gibt es einen „Mind Trick“ um Gegner zu verwirren und gegeneinander antreten zu lassen. Gleich zwei Lichtschwerter sorgen hierbei für zusätzliche Power. Damit lassen sich epische Bosskämpfe austragen und gewinnen.

Ab dem 15. Mai gibt es dann mit „The Complete Saga“ ein weiteres Star Wars Game als kostenlosen Download. Bei diesem Game handelt es sich um die komplette Saga der insgesamt sechs Star Wars Abenteuer in einer LEGO Optik. Zum Start können Spieler aus mehr als 120 Charakteren wählen. Anschließend gilt es mit verschiedenen Bau-Strategien eine Reihe von anspruchsvollen Puzzles zu lösen. Wer das Ganze mit Freunden ausprobieren will, kann dafür den Dual Koop Modus nutzen und zusammen Aufgaben und Puzzle lösen. Die einzelnen Levels sind dabei sehr ansprechend gestaltet.

Mehr dazu auf der offiziellen X-Box Games-Seite Games with Gold