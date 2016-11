X-MAS GEWINNSPIEL – Mitmachen und rockige Preise gewinnen!

Alle Jahre wieder, kommt der Weihnachtsmann Santa Rockmas mit seinen vier Rentieren und spendiert einen Sack voller Geschenke für unser X-Mas Gewinnspiel, die er unter euch treuen Lesern des Pressure Magazines verlosen möchte. Und da ihr in diesem Jahr besonders artig ward, gibt’s von unserem musikalischen Santa Rockmas ordentlich eins auf die Ohren.

Santas Rentiere haben in diesem Jahr besonders viel zu tragen, denn jedes dieser prächtigen Tiere trägt einen wertvollen Gewinnspielpreis mit sich. Mit im Gepäck des X-MAS Gewinnspiels 2016 sind folgende Preise: Als Hauptpreis gibt es eine wunderschöne E-Gitarre von Ibanez Germany in der Farbe „Black Ice Flat“, mit der du ordentlich losrocken und deinen Nachbarn zeigen kannst, wo der Hammer hängt. Mit den Gutscheinen für ein Live Escape Game in Berlin kannst du zusammen mit 4 deiner besten Freunden in einem aufwendig eingerichteten Szenario spannende Rätsel lösen. Von Nuclear Blast gibt es T-Shirts und Musik-DVDs mit allerhand angesagten Rockbands. Und zu guter Letzt gibt’s vom Modelabel Pressure Clothing ordentlich „Rock Wear“, damit ihr gut gekleidet ins neue Jahr hineinfeiern könnt.

Hier seht ihr alle Gewinnspiel Preise des Pressure Magazine X-Mas Gewinnspiels 2016 in einer kompakten Übersicht. Wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt Ihr weiter unten auf dieser Seite.

Details zu unseren Preisen – einfach auf die Tabs klicken

1. Preis – E-Gitarre

2. Preis – Escape Game

3. Preis – DVDs & Shirts

4. Preis – T-Shirts 1. Preis – E-Gitarre Der Gitarren-Hersteller IBANEZ Germany stellt uns eine RG721FM-BIF Premium. Die E-Gitarre von Ibanez besticht nicht nur durch ihre wunderschöne Optik „Black Ice Flat“, sondern auch durch tollen Sound und besonders leichte Bauweise, sowie einer top Verarbeitung. Durch einen 5-Weg-Schalter bietet die Gitarre außerdem eine wunderbar breite Klangvielfalt, ein absoluter Hingucker und Ohrenschmaus für Musiker, oder jene, die es noch werden wollen! Mehr Information direkt bei Ibanez Germany 2. Preis – Escape Game Zusammen mit Freunden aufregende Rätsel lösen? Das ist nun im großen Stil möglich: Europas größtes Live Escape Game in Berlin bietet 2 Freikarten für ein Live Escape Game nach Wahl für jeweils 4 Spieler. Die Freikarten werden als Gutschein zur Verfügung gestellt und können auf www.Escape-Berlin.de eingelöst werden. Was ist überhaupt ein Live Escape Game?

Live Escape Games sind moderne Detektiv- und Rätselspiele. Wir sperren dich zusammen mit deinen Freunden in einem aufwendig eingerichteten Szenario ein und geben dir eine Stunde Zeit, ein Rätsel zu lösen. Je nachdem, welches Szenario du gebucht hast, musst du in dieser Zeit ein mysteriöses Rätsel rund um Sherlock Holmes lösen, den Nerds in der Big Bang WG helfen oder dem Geheimnis des sagenumwobenen „Berliner Tropfen“ auf die Spur kommen. Natürlich bekommst du vor jedem Spiel eine genaue Einweisung, daher sind alle Spiele auch für Anfänger geeignet. Bitte beachten: Der Gutschein (Freikarten) kann nur in BERLIN eingelöst werden und beinhaltet keine Anreise oder Unterkunft des Gewinners. Mehr Informationen unter:

www.Escape-Berlin.de 3. Preis – DVDs & Shirts Vom Metallabel Nuclear Blast gibt es für die glücklichen Gewinner ein T-Shirt der Band „FOR TODAY“ mit je einer DVD „Nuclear Blast Clips Vol. 1“ , die randvoll ist 30 Songs und 7 Live-Clips von Label-eigenen Bands, darunter: Accept, Sabaton, Blind Gardian, Soilwork, Callejon, Dimmu Borgir, Nightwish, Doro, oder Immortal und viele andere mehr.

Dazu legen wir den brandaktuellen Nuclear Blast Katalog 2016 zum stöbern. Mehr Infos zum Metallabel unter: www.nuclearblast.de 4. Preis – T-Shirts „Pressure steht für Power und Adrenalin, jedoch zugleich auch für Beständigkeit und spricht daher Menschen mit Attitüde und Willenskraft an.“ sagen die Macher des rockigen Modelabels und behalten recht. Denn PRESSURE CLOTHING ist das Modelabel von Musikliebhabern für Musikliebhaber, die mit voller Energie den Lifestyle einer modernen Generation wiederspiegeln. Genau das macht den Kult der Modemarke aus! Beide Shirt-Designs sind in Zusammenarbeit mit dem bekannten französischen Rock N Roll Künstler D.Vincente entstanden. Mit seiner Kunst ist er längst ein gefeierter Star in der Rock ’n’Roll Lifestyle Szene. Zu gewinnen gibt es jeweils ein Pressure Clothing T-Shirt mit den Motiven »OUTLAW« oder »GLAUBE LIEBE HOFFNUNG«. Mehr Informationen unter: www.pressure-clothing.de

Am Gewinnspiel teilnehmen – So geht’s!

Wenn ihr einen dieser tollen Preise gewinnen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten…

TEILNAHME VIA E-MAIL: Schreib uns an xmasgewinnspiel@pressuremagazine.de – Vergiss dabei deinen Namen und vollständige Anschrift nicht, damit wir dich im Falle eines Gewinns kontaktieren können. LIKE & GEWINNEN über facebook: Teile dieses Gewinnspiel bei facebook und schreibe in den Kommentar, was Du gewinnen möchtest. Verwende dabei den Hashtag #pressuremagazine damit wir deinen Beitrag finden können. DOPPELT HÄLT BESSER: Wer beides tut und uns dies nachweisen kann, der bekommt von uns noch coole „Pressure Magazine“ Sticker dazugelegt.

Super Preise? Dann gerne teilen via facebook und Twitter. Dankeschön!

Santa Rockmas und Pressure Magazine wünschen viel Erfolg und eine schöne Weihnachtszeit!