Netent und Rockmusik – eine echte Liebesgeschichte

Soundeffekte sind bei Spielautomaten bereits seit vielen Jahren sehr wichtig. Der Siegeszug der Online-Slots, also von Spielautomaten im Internet, hat daran nichts geändert, im Gegenteil – die Musik im Hintergrund hat sich zu einem sehr wichtigen Teil der Unterhaltung entwickelt. Niemand weiß das wohl besser als die Entwickler von Netent, einem der führenden Hersteller von Online-Slots, die in vielen Casinos im Internet zu finden sind. Das Unternehmen begeistert Spieler schon seit Jahren mit tollen Soundeffekten in den eigenen Slots. Mit der Reihe „Netent Rocks“ haben die Programmierer jedoch dafür gesorgt, dass die Verbindung von Musik und Spielautomaten auf ein ganz neues Niveau gehoben wurde.

Für diese Reihe haben sich die Verantwortlichen bei Netent die Rechte an der Musik für das Glücksspiel im Internet von einigen großen Stars der Szene gesichert. In der Reihe sind bislang die Slots Jimi Hendrix, Guns N‘ Roses sowie Motörhead erschienen. Alle drei Titel finden Fans solcher Spiele in zahlreichen Online-Casinos. Besonders großen Spaß machts das Spielen natürlich, wenn man echte Gewinne erzielen kann, zudem kann man sich in vielen Casinos zusätzliche Gutschriften sichern, wenn man Geld auf sein Konto dort überweist. Der Jackpot City Bonus ist ein sehr gutes Beispiel für solche Aktionen.

Natürlich drehen sich alle drei Spiele in erster Linie um die Musiker, die im Titel schon erwähnt werden. Das bedeutet, dass alle Symbole auf den Walzen einen Bezug zu den Songs haben, darüber hinaus gibt es Hintergrundmusik und Soundeffekte, die ebenfalls aus dem Repertoire des Namensgebers stammen. Wer die richtigen Symbole auf den Walzen sieht und einen Gewinn erzielt, wird zudem einen kurzen Clip hören. Für Fans von Motörhead, Guns N‘ Roses oder Jimi Hendrix lohnt es sich bei diesen Spielen also ganz besonders, auf ihre Lieblingslieder zu warten, schließlich stehen diese in der Regel für tolle Gewinne.

Ein großer Vorteil von Spielautomaten im Internet ist die Tatsache, dass man nicht sofort mit echtem Geld aktiv werden muss. Stattdessen ist es möglich, die verschiedenen Spiele erst einmal mit einem virtuellen Guthaben zu testen. Das gilt natürlich auch für die Slots aus der Reihe Netent Rocks. Diese gibt es sowohl auf der Website des Herstellers als auch bei vielen Casinos im Internet als kostenloses Spiel, das sich ganz einfach über den Browser starten lässt. Auf Smartphones oder Tablets ist das ebenfalls ohne Probleme möglich. In der kostenlosen Variante erhält man dann zum Start ein kostenloses Guthaben, mit dem man seine Einsätze platzieren kann, der Ablauf des Spiels unterscheidet sich dann nicht von Spielen mit echten Einsätzen.

Die Tatsache, dass man sich bei Netent die Rechte an der Musik von Stars wie Jimi Hendrix, Motörhead oder Guns N‘ Roses gesichert hat, zeigt bereits, dass die Hersteller von Glücksspielen immer neue Wege gehen müssen, um Fans zu erreichen. Natürlich ist es wichtig, hochwertige Spiele in einem schicken Design abzuliefern. Durch die bekannten Namen hat man bei Netent jedoch dafür gesorgt, dass der eine oder andere Fan der drei Musiklegenden ebenfalls auf Online-Slots aufmerksam geworden ist und vielleicht schon bald die ersten Einsätze platziert.