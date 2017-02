Forge of Empires – Browsergame

Forge of Empires zählt schon seit langer Zeit als eines der beliebtesten Browsergames. Das Konzept ist denkbar einfach und sehr ähnlich der Kollegen im Strategie-Genre. Als mächtiger Bauherr erlebst und steuerst du den Aufstieg einer Zivilisation in unterschiedlichen Epochen, wie etwa der Steinzeit oder dem Mittelalter.

Der Weg führt durch die Geschichte der Menschheit und so hat der Spielebetreiber InnoGames für die unterschiedlichen Zeitalter in Forge of Empires die jeweils zeitgemäßen Wohngebäude, Produktionsstätten, Militärgebäude und Dekorationen mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt und ins Spiel eingebaut.

Worum geht es bei Forge of Empires?

Deine Aufgabe ist es, die Bevölkerung deiner Siedlung durch die Menschheitsgeschichte zu führen und entweder durch geschicktes Handeln oder durch Kämpfe deiner Armeen eine jeweilige Schicksalsrichtung einzuschlagen. Hierbei stellt sich sehr früh heraus, ob Du die Kunst der Diplomatie oder die des tyrannischen Eroberers im Kampf beherrschst. Durch kämpferisches Herangehen kommst du schneller Punkte und genießt Ansehen in der lokalen und globalen Rangliste. Mit geschicktem Handeln und Warenaustausch sind schnellerem Vorankomme im Spiel keine Grenzen gesetzt. Durch cleveren Tauschhandel erhält der Spieler Güter, die weit über Ihr eigenes Zeitalter hinaus gehen.

Die Forschung spielt in Forge of Empires eine zentrale Rolle. Um forschen zu können, werden sogenannte Forgepunkte benötigt, die schließlich in die Forschung selbst, aber ebenso auch in imposante Bauwerke investierst werden können. In Forge of Empires kannst du die Menschheitsgeschichte komplett neu nach deinen Vorstellungen schreiben! Worauf wartest du noch?

Das erwartet dich:

Realistische Erforschen mit immer neuen Technologien

Gestalte die Entwicklung einer großen Metropole über mehrere Jahrhunderte

Spiele im Mehrspielermodus gegen unzählige anderen Spieler

Epische Schlachten, bei denen es auf dein strategisches Geschick und Handeln ankommt

Wie hoch ist der Zeitaufwand?

Es genügt, ein bis zwei Mal täglich in seinem Königreich nachzusehen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Wichtig ist hierbei, dass Produktionszeiten so abgestimmt sind, dass fertige Warengüter so schnell wie möglich beim nächsten einloggen ins Spiel abgeholt werden können, um Plünderungen durch Mitspielern vorzubeugen.

Forge of Empires kann sowohl online in deinem Browser gespielt werden oder via App für dein iPad, iPhone beziehungsweise Android-Gerät. In das Spielgeschehen kann also nahtlos von mehreren Geräten aus eingegriffen werden, damit dein Königreich auch schnell heranwachsen kann.

Forge of Empires ist ein ausgezeichnetes Online-Spiel

Das Strategiespiel Forge of Empires einige Preise gewonnen, darunter die Auszeichnung als bestes deutsches Browsergame und bestes Strategiespiel in der Massive-Multiplayer-Online-Kategorie. Weitere Browsergame-Vergleiche und Informationen zu Forge of Empires gibt’s bei Netzsieger.

direkt spielbar in allen gängigen Browsern. Kein Download nötig.

Das Spiel wird kostenlos regelmäßig aktualisiert und erhält Updates

Tickets & Konzertkarten: