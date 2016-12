TOXPACK verkünden achtes Studioalbum „Schall & Rausch“

TOXPACK verkünden ihr achtes Studioalbum. „Schall & Rausch“ wird am 31.03.2017 das Licht der Welt erblicken!

Die Band Toxpack sagt über ihr kommendes Album: „Kennst du das, wenn der SCHALL guter Musik dein Ohr erreicht und deine Sinne in einen RAUSCH versetzt? Weißt du noch, wie es war, als du deinen Lieblingssong das erste Mal gehört hast und dir klar wurde, dass diese Band dein Leben verändern wird? An jedem wichtigen Punkt im Leben gibt es eine Platte, die uns hilft, über Sorgen und Nöte hinwegzukommen, Trauer zu überwinden oder der Freude Ausdruck zu verleihen, die man gerade empfindet. Unserer Meinung nach hat die neue Toxpack Platte „Schall & Rausch“ das Potential, genau so ein Einfluss zu sein. Sie ist glücklich, sie ist traurig, sie ist nachdenklich. Sie schreibt über das, was uns in letzter Zeit alles passiert ist. Vor allem aber ist sie ehrlich. Sie ist ein Stück von uns, ein Teil unseres Lebens. Sie singt über all das, was uns bewegt, uns nachdenklich macht und was wir mit euch teilen wollen. Alles in Allem ein kleines Stück raue Lebenskultur, aus dem Herzen Berlins.“

Natürlich werden wir mit dem neuen Album auch auf Tour gehen. Die geballte Ladung „Schall & Rausch“ gibt es an diesen ersten bestätigten Dates:

13.04.2017 DE Rostock – Mau Club

14.04.2017 DE Berlin – Cassiopeia

15.04.2017 DE Leipzig – Conne Island

21.04.2017 DE Essen – Don’t Panic

22.04.2017 DE Immenhausen – Akku

28.04.2017 DE Schweinfurt – Alter Stattbahnhof

29.04.2017 CH Aarburg – Musigburg

06.05.2017 DE Lübeck – Rider’s Cafe

24.06.2017 DE Gräfenhainichen – With Full Force Festival 2017

Also, markiert euch den 31.03.2017 fett in eurem Kalender!!