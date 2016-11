SYMPHONIACS – Vivaldi meets Daft Punk in München

Symphoniacs haben die klassische Moderne neu geschaffen und kommen im Mai 2017 in die Münchner Philharmonie.

Das bahnbrechende Projekt aus Klassik-Virtuosen und Elektronik-Visionär Andy Leomar hat Genre-Grenzen weggefegt und das Publikum auf Anhieb für seinen individuellen Sound begeistert.

Das gleichnamige erste Album, das Klassik mit Club kombiniert, Vivaldi und Daft Punk in neuen Klangbildern entstehen lässt, sorgt in den europäischen Charts für Aufsehen. Jetzt gehen Symphoniacs erstmals auf Tour und präsentieren ihren mitreißenden Mix aus Klassik und Electro live. Vom 29. April bis 16. Mai tritt das beispiellose Ensemble in Freiburg, München, Wien, Berlin, Leipzig, Essen, Köln, Stuttgart, Frankfurt, Zürich, Mannheim, Hamburg und Hannover auf.

Symphoniacs haben die klassische Moderne neu geschaffen. Das bahnbrechende Projekt aus Klassik-Virtuosen und Elektronik-Visionär Andy Leomar hat Genre-Grenzen weggefegt und das Publikum auf Anhieb für seinen individuellen Sound begeistert. Das gleichnamige erste Album, das Klassik mit Club kombiniert, Vivaldi und Daft Punk in neuen Klangbildern entstehen lässt, sorgt in den europäischen Charts für Aufsehen. Jetzt gehen Symphoniacs erstmals auf Tour und präsentieren ihren mitreißenden Mix aus Klassik und Electro live. Vom 29. April bis 16. Mai tritt das beispiellose Ensemble in Freiburg, München, Wien, Berlin, Leipzig, Essen, Köln, Stuttgart, Frankfurt, Zürich, Mannheim, Hamburg und Hannover auf.

Symphoniacs ist die Schöpfung des in Berlin lebenden österreichischen Komponisten und Produzenten Andy Leomar. Er führte herausragende internationale Instrumentalisten mit dem Ziel zusammen, eine zeitgemäße Verbindung zwischen Klassik und Dance, U- und E-Musik zu kreieren. Vermeintliche Widersprüche und Vorurteile löst der Pool aus Meister-Solisten an Geige, Cello und Piano mit seinem unkonventionellen Dirigenten schnell auf. Alten Meistern wird mit Sequencern und Drum-Computern zu Leibe gerückt, während Robin Schulz- oder Coldplay-Songs klassische Sentenzen erhalten.

Die Ausnahmetalente u.a. aus New York, Wien, Kopenhagen, Berlin, London und Budapest eint die Leidenschaft, Neues zu entdecken und Altes neu zu erschaffen. So reizt die Klassik bei Symphoniacs zum Tanzen und Popmusik wird mit symphonischen Klängen veredelt. Der Symphoniacs-Soundclash offenbart einen schier unerschöpflichen Variationsreichtum und entfaltet insbesondere als Live-Performance grenzenlose Perspektiven.

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Freitag, 02.12.16, 10:00 Uhr!

TICKETS & TERMINE

01.05.2017 20:00 – Tickets bei Eventim

Homepage: www.symphoniacs.com