STATUS QUO – Das letzte Konzert am 30.11. in München

Großes Finale für STATUS QUO am 30.11.2016 in der Münchner Olympiahalle: Francis Rossi & Rick Parfitt hängen ihre Telecaster-Gitarren an den Nagel

Ab sofort sind die Tickets für die allerletzten „verstärkten“ Konzerte von STATUS QUO im Vorverkauf. Nach dieser finalen Europa-Tournee wird es keine weiteren Electric-Tours dieser legendären Band mehr geben. Am 30.11. fällt in der Münchner Olympiahalle der allerletzte Vorhang dazu: die Show wird die Letzte sein, die die Band auf deutschem Boden gibt. Hardrock-Legende URIAH HEEP werden STATUS QUO auf dieser besonderen Tour als Special Guest begleiten.

Francis Rossi sagt dazu: „Wir haben schon eine Weile darüber diskutiert und haben entschieden, dass für uns die Zeit gekommen ist, die elektrischen Gitarren ‚an den Nagel’ zu hängen. Es wird immer härter für uns diese Shows zu spielen. Es ist jetzt 30 Jahre her, dass wir letztmalig unseren Abschied angekündigt haben, aber dies ist jetzt eine endgültige Entscheidung.“

„Das heißt nicht, dass wir nicht andere verrückte Dinge tun werden. Auch zukünftig kann man mit uns rechnen, aber wir gehen nie wieder mit unseren Telecasters auf Tournee.“

Rick Parfitt fügt hinzu: „Wir dachten immer, wir würden eine rote Ampel sehen, wenn es Zeit ist aufzuhören. Die Show bereitet einem jetzt physische Schmerzen. Es ist hart den Level der Energie hochzuhalten, denn ohne diesen ist es keine Quo-Show.“

„Dies ist also das Ende unseres Lebens ‚on the road’ mit unseren markanten Telecasters. Unser Leben wird nicht mehr dasselbe sein – oder das unserer Fans – aber wir können in dem Tempo nicht mehr weitermachen.“

Allein in Deutschland werden STATUS QUO im November 15 Konzerte geben und als very special guest keine Geringeren als URIAH HEEP mitbringen. Auch für die Einstimmung ist gesorgt mit dem bayrischen Rock/Folk Crossover Duo „Da Rocka & Da Waitler“, die wenn es sein muss, auch mal kurz nach Wacken trampen. Wir dürfen also gespannt sein!

Ein letztes Mal darf also auf dieser ausgedehnten Konzertreihe in jeder Stadt ausgelassen gefeiert werden. Ein allerletztes Mal wird Status Quo mit elektrischer Verstärkung ihre markanten Riffs und eine energiegelade Show präsentieren.

Francis Rossi, Rick Parfitt, Andy Bown, John ‘Rhino’ Edwards und Leon Cave werden noch einmal alles geben und ihre gewaltige elektrische Live-Show letztmalig in europäische Hallen bringen vollgepackt mit alten und neuen Hits aus ihrem unglaublichen Repertoire.

Wenn Du STATUS QUO liebst, musst Du dabei sein

Falls Du diesen legendären Act mit seiner kompromisslosen Vollgas Live-Show ohne Firlefanz noch nie gesehen hast, musst Du dabei sein. Dies ist Deine allerletzte Chance!

Diese Tour wird zweifellos das Ende eine Ära bedeuten, wenn STATUS QUO sich von dem andauernden Tourleben verabschieden. Seit ihrem ersten Chartserfolg 1967 ist die Band zu einer wahren Ikone und einem der einflussreichsten Rock-Acts geworden.

Wo gibt es Konzertkarten für Status Quo?

Tickets für die Show gibt es u.a. bei Globalconerts oder Eventim.de