So und nicht anders wird das BROILERS Album (sic!)

(sic!) – Lateinisch: so (und nicht anders) ist der Titel des neuen Studioalbums der Düsseldorfer Oi!-Punkrocker von den BROILERS. Wir geben einen Überblick, was euch erwartet.

2017 feiern die Broilers ihren 25. Bandgeburtstag. Und wie könnte man dieses Jubiläum besser feiern als mit einer neuen Platte, neuen Songs und dem unverkennbaren Broilers-Sound?

Nicht gerade wenig Fans dürften auf diese Scheibe gewartet haben. Mit den beiden Vorabveröffentlichungen „Keine Hymnen Heute“ und „Bitteres Manifest“ hat die Band ihrer Fangemeinde bereits über die vergangenen Wochen mächtig Lust auf mehr gemacht.

Die Düsseldorfer Punkrockcombo liefert ihren Fans am 3. Februar 2017 mit »(sic!)« neues Material, um mit den charismatischen Musikern das „Jahr des Punkrock“ einzuleiten und gebührend zu feiern. Das mittlerweile siebte Studioalbum erscheint am 3. Februar 2017 und somit auch als erste neue Veröffentlichung auf dem eigenen Label »Skull & Palms Recordings«.

Wer sich für die frühen Anfänge und die Entwicklung der vier Broilers interessiert, findet in unseren Broilers (Anti) Archives das „Verlierer sehen anders aus“ Interview mit Sänger Sammy Amara aus dem Jahr 2001 oder das „Santa Muerte“ Interview aus dem Jahr 2011. Viel Spaß beim stöbern!

Sammy Amara, Sänger, Texter und Komponist der Düsseldorfer über sein neustes Werk :

»Unser neues Album ist eine Broilers-Best-Of geworden — mit Liedern, die noch keiner kennt. Ein Lieblingsalbum in Gründung! »(sic!)« zeigt uns, dass wir uns darüber einig sind, wie Punk für uns klingen soll, dass gewisse Dinge thematisiert werden müssen und still am Rand stehen immer die schlechteste Option ist.«

»Die Band hat sich über die Jahre komplett freigeschwommen. Eine eigene Plattenfirma, ein ziemlich eigener Sound. Gemeckert wird eh, egal, wie man es macht. Also kann man es sich auch leicht machen, und einfach das tun, was man möchte. Das hat über 20 Jahre gut geklappt« macht Amara klar.

Das neue Album Broilers (sic) gibt es als Audio-CD, als Vinyl Version und im MP3 Download u.a. bei Amazon.de

Auch 2017 werden die Broilers anläßlich der Veröffentlichung von »(sic!)« eine große Tournee spielen und bei vielen Festivals Station machen. Pflichttermin für eingefleischte Fans sind auch die beiden eigenen Broilers-Open Airs in Dresden und Berlin. Einige Städte sind schon ausverkauft, in anderen wurden bereits Zusatzkonzerte aufgrund der großen Nachfrage angesetzt.

Alle aktuellen Konzert- und Festivaltermine findet ihr ebenfalls hier im Pressure Magazine weiter unten im Text.

Broilers – (sic!) Titelverzeichnis

1. Nur ein Land

2. Bitteres Manifest

3. Keine Hymnen heute

4. Die Beste aller Zeiten

5. Irgendwas in mir

6. Gangster, Gangster

7. Ihr da oben

8. Unsere Tapes

9. Meine Familie

10. Zu den Wurzeln

11. Woran glauben?

12. Als das alles begann

13. Und hier steh‘ ich

Details zur »Broilers – (sic!)« Fanbox

In der »(sic!)« Fanbox steckt die Geilheit im Detail, aber nur einmal! Neben dem ganzen coolen Zeug gibt es genau eine Autogrammkarte, auf die wir auf die Rückseite eine geheime Botschaft geschrieben haben (Beweisvideo hier: https://www.facebook.com/broilers/videos/10154684597050851/), die den Gewinner zu vier Bier und vier Schnaps mit der Band verpflichtet – bei einer Broilers Show seiner oder ihrer Wahl und in Begleitung.

Broilers 2017 – Endlich wieder Live

BROILERS OPEN AIR 2017

Plus Special Guests:

* Emscherkurve 77 ** Tiger Army *** The Baboon Show **** Flogging Molly 14.07.2017 – Dresden – Filmnächte am Elbufer **** Tickets

15.07.2017 – Berlin – Wuhlheide **** Tickets

Tickets kosten 33,00 € (zzgl. Gebühren). Unsere Hardtickets gibt es exklusiv im Broilers-Shop. Reguläre Karten gibt es unter www.eventim.de. Tickets für Österreich sind unter www.oeticket.com und für die Schweiz unter www.starticket.ch erhältlich.

Bandfoto Credit: Robert Eikelpoth