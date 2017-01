SDP sind „So schön kaputt“ im neuen Video

SDP sind mit neuem Album zurück. am 10.03.2017 erscheint das neue Album ” Die bunte Seite der Macht”.

Seit 20 Jahren beste Freunde,vor 10 Jahren als erste deutsche Band auf YouTube,heute die bekannteste unbekannte Band der Welt. Jetzt melden sich SDP mit der ersten Single „So schön kaputt“ aus ihrem neuen Album „Die bunte Seite der Macht“ zurück.

Man sollte meinen, wenn man bereits mit den Ärzten verglichen wird, hätte man schon alles erreicht. Dazu sieben Studioalben, die Platin-Single „Ich will nur dass du weißt“ mit Adel Tawil, über 200 Mio. Views auf YouTube, unzählige Headliner-Slots auf allen großen Festivals und die letzte Tour mit knapp 60.000 Besuchern – was soll da für ein Berliner Duo noch kommen?

Viel, viel mehr, denn Vincent und Dag denken nicht in diesen Schubladen:

„Wir denken nicht von Album zu Album oder folgen einem Masterplan. Wir machen einfach seit 20 Jahren durchgängig Musik zusammen als Freunde. Das ist es.“ – Vincent

Ein wenig Zeit um Revue passieren zu lassen, haben sich SDP für „So schön kaputt“ dennoch gegönnt: Gerade in der heutigen digitalen Welt, in der jeder auf Facebook und Instagram seine vermeintlich perfekte Seite zeigt, ist „So schön kaputt“ ein Gegenentwurf, eine besondere Hymne für alle, die schon mal am Boden lagen:

„Wir sind vom Leben gezeichnet – in den buntesten Farben,und wir tragen sie mit Stolz – unsere Wunden und Narben“ – SDP

Stolz sein auf die Narben und Schrammen, die das Leben hinterlässt, stolz sein auf die Niederlagen, nach denen man wieder aufgestanden ist, stolz sein auf eben die Momente, die uns als Persönlichkeiten wachsen lassen. Das erzählen SDP aus eigener Erfahrung und schaffen es dennoch für wirklich alle Menschen zugänglich zu bleiben. Somit ist „So schön kaputt“ unprätentiös und ehrlich wie SDP selbst und doch mit einer Prise Pathos abgerundet, die so ein Rückblick auf 20 Jahre einfach mit sich bringt. Ein Song, dem man den emotionalen Wert aller Beteiligten in jeder Sekunde anhört.

Lieder über das eigene Leben sind immer die schwersten sagt man, aber SDP haben aus dem Song über ihr eigenes Leben eine Hymne für alle gemacht und die strahlt unfassbar bunt!

SDP – Die bunte Seite der Macht Tour 2017

02.11.2017 Würzburg, Posthalle

03.11.2017 Wien, Arena

04.11.2017 München, TonHalle (Ausverkauft)

08.11.2017 Köln, Palladium

10.11.2017 Hannover, Swiss Life Hall

11.11.2017 Leipzig, Haus Auensee

16.11.2017 Dortmund, Phoenixhalle

17.11.2017 Hamburg, Sporthalle

18.11.2017 Berlin, Max-Schmeling-Halle

19.11.2017 Dresden, Alter Schlachthof

22.11.2017 Zürich, X-TRA

23.11.2017 Fürth, Stadthalle

24.11.2017 Stuttgart, Porsche Arena

25.11.2017 Frankfurt, Jahrhunderthalle

