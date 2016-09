Scorpions Doku ‚Forever And A Day‘ erscheint am 30.9.

Die Scorpions veröffentlichen am 30. September 2016 ihre DVD-Doku „Forever And A Day“

“Live In Munich 2012” präsentiert das letzte Konzert der Scorpions während ihrer “Sting In The Tail” Welt-Tournee und wurde in der Münchner Olympiahalle aufgenommen am 17. Dezember 2012. Das Konzert geht Hand in Hand mit der Dokumentation „Forever And A Day“, die im Jahr 2015 erstmals veröffentlicht wurde. Für die Dokumentation wurde die Band auf dieser Tour begleitet. Die Scorpions sind eine der größten Rock Bands aller Zeiten und sind Deutschlands Exportschlager in Sachen Heavy Music. Das Konzert beinhaltet insgesamt 21 Songs und enthält natürlich alle Hits wie “Wind Of Change”, “Rock Me Like A Hurricane”, “Send Me An Angel”, “Still Loving You”, “The Zoo”, “Big City Nights”, “Is There Anybody There?”, “No One Like You”, “Sting In The Tail”.

Zusätzlich zur Standalone DVD bzw. Blu-ray-Veröffentlichung „Live In Munich 2012“, wird auch das Doppelpackage „Forever And A Day (Doku) & Live In Munich 2012“ veröffentlicht, das dem Fan die absolute Vollbedienung in Sachen Scorpions bietet. Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Scorpions. Der Film begleitet die Band um die ganze Welt und zeigt mit vielen Interviews auf, wie sich ihre Karriere im Laufe der Jahre entwickelt hat.

Tracklisting:

01. Sting In The Tail

02. Make It Real

03. Is There Anybody There

04. The Zoo

05. Coast To Coast

06. Loving You Sunday Morning

07. We’ll Burn The Sky

08. The Best Is Yet To Come

09. Send Me An Angel

10. Holiday

11. Raised On Rock

12. Tease Me Please Me

13. Hit Between The Eyes

14. Kottak Attack

15. Blackout

16. Big City Nights

17. Still Loving You

18. Wind Of Change

19. No One Like You

20. Rock You Like A Hurricane

21. When The Smoke Is Going Down

Mehr dazu im Internet unter: www.the-scorpions.com