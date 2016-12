Popsänger George Michael stirbt mit 53 Jahren

„Last Christmas“-Sänger wurde 53 Jahre alt. George Michael stirbt an Weihnachten 2016!

Äußerst skurril und traurig. Der Musiker, der mit seinem musikalischen Dauerbrenner „Last Christmas“ alljährlich auf der ganzen Welt die Weihnachtszeit einläutet, stirbt ausgerechnet an Weihnachten. Zufall?

Wer hätte das geahnt – 2016 ist noch nicht vorbei… und wieder eine weitere Hiobsbotschaft in diesem bescheidenen Horror-Jahr: Der britische Popsänger George Michael ist tot. Er starb am 25. Dezember 2016 in Goring, Oxfordshire. Er sei „friedlich eingeschlagen“ heißt es.

Zu den größten Erfolgen seiner früheren Band Wham! zählen die Songs Wake Me Up Before You Go-Go (1984), Last Christmas (1984) und I’m Your Man (1985).

Weitere Informationen zu den Umständen George Michaels tot sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Wir bleiben dran und aktualisieren diesern Beitrag in Kürze.

Deutsche Fanseite: http://www.george-michael.de

Offizielle Webseite: http://www.georgemichael.com