Peace Of Mind: Aufstrebende deutsche Hardcore-Band feiert Debüt

PEACE OF MIND sind eine Hardcore-Band aus Sonnenberg in Thüringen und legen eine formidable metallische Hardcore-Granate vor. Gegründet haben sie sich 2015.

Ihr aggressiver Sound, die rauhe, eigenständige Stimme des Sängers, ihre intelligenten Riffs und ihre kraftvollen Breakdowns beweisen eindrucksvoll, dass diese Band sich hinter nichts und niemandem verstecken muss. Trotz aller Aggressivität, wirkt ihre Musik niemals stumpf, primitiv oder langweilig. Peace of Mind zeigen eindrucksvoll, dass Hardcore auch im Jahr 2017 nicht klein zu kriegen ist.

PEACE OF MIND haben seit Gründung bereits über 60 Konzerte gespielt



Bis heute standen Sie mit Größen wie Madball, Ignite, Deez Nuts, Wisdom In Chains, Born From Pain, Nasty, Broken Theeth und Down To Nothing auf der Bühne.

Die Band arbeitet sehr hart an ihrem Erfolg… sie spielt fast jede Show, die Ihnen angeboten wird.

Für viele liest sich das vielleicht wie eine weitere langweilige Bio, die Dutzende von Phrasen beinhaltet. Überzeugt euch jedoch selbst davon…

Peace Of Mind sind eine junge aber beeindruckende Band, die es immer wieder schaffen wird, Eure Welt auf den Kopf zu stellen.

Hier gibt´s noch ein schickes, nicht ganz schwindelfreies Video: