Nathaniel Rateliff & the Night Sweats bestätigen neue Shows für den November

Nathaniel Rateliff hat bekanntlich mit den Night Sweats eine beachtliche und veritable Band hinter sich, mit der er seit einiger Zeit mit fantastischem Retrosound für Furore sorgt. Der karge, melancholische Folk aus Rateliffs Soloarbeit ist zu einem breiten, souligen Band-Sound herangewachsen, der alles zum Beben bringt. Im August erschien das erste Album dieser Combo, und die nachfolgenden Auftritte zeigten, dass Rateliff und seine Jungs ganz schön auf der Höhe sind. Oder wie die Kritik formulierte: „Rateliff hat mit den Night Sweats ein Ventil für seine ungestüme Seite gefunden. Bemerkenswert ist, wie stark er seine Band im Griff hat, wie er mit einer Handbewegung Abläufe koordiniert und man stellt zufrieden fest, wie viel Energie Rateliff und seine Mannen auf ihre Zuschauer überspringen lassen.“ Anfang März spielen Nathaniel Rateliff & the Night Sweats zwei Auftritte, darunter einen in Berlin, der aus dem vergangenen Herbst verlegt werden musste. Beide Shows sind, wie alle anderen Konzerte in Europa, schon seit Wochen restlos ausverkauft. Umso mehr freuen wir uns, dass Nathaniel Rateliff im Herbst wiederkommt, um mit seinen Night Sweats noch mehr Fans mitzunehmen – zum Soul und in die alten Stax-Zeiten.

Nathaniel Rateliff & the Night Sweats Konzerttermine 2016

03.11.2016 Berlin – Astra

05.11.2016 Köln – Luxor

06.11.2016 München – Technikum

Mehr Infos unter: www.nathanielrateliff.com

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats – I Need Never Get Old (Music Video)

Quelle: FKP Sorpio