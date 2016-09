Metallica zurück nach 8 Jahren mit Album HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT

Das neue METALLICA Album HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT erscheint am 18. November. Außerdem gibt es die Video-Premiere zur ersten Single HARDWIRED

Unglaublich aber wahr – Acht Jahre nach „Death Magnetic“ kündigen Metallica ihr brandneues Album an: „Hardwired…To Self-Destruct“ – die Scheibe erscheint am 18. November 2016!

Die erste Single „Hardwired“ feiert am heutigen Freitag (19.08.) Weltpremiere und ist direkt als Download bei Vorbestellung des Albums erhältlich. Das Video zu „Hardwired“ feierte ebenfalls Premiere und ist hier zu sehen.

„Hardwired…To Self-Destruct“ ist der Nachfolger des Albums “Death Magnetic”, das im Jahre 2008 erschienen ist. Produziert wurde „Hardwired…To Self-Destruct“ von Greg Fidelman, der bereits bei „Death Magnetic“ dabei war.

Schlagzeuger Lars Ulrich bestätigte die Ankündigung mit den Worten: „Sind es wirklich schon acht Jahre? Fühlt sich gar nicht so an! *Zwinker* Wir sind natürlich total aufgeregt, die neuen Songs mit all unseren Freunden da draußen zu teilen. Wir haben in den vergangenen 18 Monaten mit Greg gemeinsam im Studio gerockt und alle kreativen Motoren wieder gestartet. Neue Musik rauszubringen, Euch alle wiederzusehen und alles, was damit einhergeht, das ist das, was wir mehr lieben als alles andere, also schnallt Euch an!“





„Hardwired…To Self-Destruct“ wird weltweit am 18. November 2016 in diversen Formaten veröffentlicht, u.a. als 2CD Album, Deluxe Edition und auf Vinyl, und kann ab sofort vorbestellt werden.



Die Tracklist des neuen Metallica Albums liest sich folgendermaßen:

Disc One

Hardwired

Atlas, Rise!

Now That We’re Dead

Moth Into Flame

Am I Savage?

Halo On Fire

Disc Two

Confusion

Dream No More

ManUNkind

Here Comes Revenge

Murder One

Spit Out The Bone

Disc Three (Deluxe Edition Only)

Lords Of Summer

Riff Charge (Riff Origins)

N.W.O.B.H.M. A.T.M. (Riff Origins)

Tin Shot (Riff Origins)

Plow (Riff Origins)

Sawblade (Riff Origins)

RIP (Riff Origins)

Lima (Riff Origins)

91 (Riff Origins)

MTO (Riff Origins)

RL72 (Riff Origins)

Frankenstein (Riff Origins)

CHI (Riff Origins)

X Dust (Riff Origins)