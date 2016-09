MEMENTO: So klingt das neue Böhse Onkelz Album

Endlich wieder neue Noten, denn schon am 28. Oktober 2016 wird das neue Böhse Onkelz Album veröffentlicht. Auch der Albumtitel ist inzwischen bekannt, MEMENTO wird das Studioalbum heißen.

Die Idee hinter dem Albumtitel Memento ist inspiriert durch den gleichnamigen Film und die Kurzgeschichte „Memento Mori“ von Jonathan Nolan aus dem Jahre 2000, in dem der Hauptdarsteller nach einem traumatischen Ereignis die Fähigkeit verliert, neue Erinnerungen zu bilden und damit beginnt, sich wichtige Informationen zu tätowieren, damit er sie nicht vergisst. Diese Idee kam laut Band wärend den Arbeiten am aktuellen Cover-Artwork bei dem die Fans übers Internet aufgerufen wurden, ihre Onkelz Tätowierungen einzusenden, um Teil der Cover-Entstehung zu werden.



Memento ist Latein und bedeutet übersetzt soviel wie „gedenke“ oder „erinnere dich“.

Hier gibts die ersten Begleitkommentare von Bandleader und Songwrighter Stephan Weidner:

Wo auch immer wir stehen

Eine kraftvolle Ballade aus Gonzos Feder, irgendwo zwischen „Erinnerung“ und „Koma“.

Gott hat ein Problem

Der klassische Onkelz Opener und fünf Euro ins Pathosschwein. Vom Stachel der Nation, zum faulen Zahn in eurem weißen Lächeln. Episch bis zum Abwinken.

Der Junge mit dem Schwefelholz

Nach einer wahren Begebenheit. Ein Metalfan verbrennt seine Priester-Eltern mitsamt ihrer Kirche. Blues Metal 😉

Nach allen Regeln der Sucht

Dreimal dürft ihr raten. Intensiv und grausam schön.

Frei

Im Besitz nur der eigenen Seele und der Last des Lebens. Frei von Drogen und gesellschaftlichen Zwängen. Klingt als hätten Pearl Jam, Metallica und die Onkelz zusammen gevögelt und Kinder bekommen.

Markt und Moral

Das Finanzsystem: Gierige Schmarotzer füllen ihre Kassen mit Krisenkapital, sie lügen auf Raten, sie zerreden die Gesetze, jagen gierig nach Profiten und was machen wir? Wir tanzen in ihrem Dreck Walzer. Der Song basiert auf einer Idee von Pe. Groovt wie Hölle.

Jeder kriegt, was er verdient

Mit einer Knarre zwischen deinen Zähnen kannst du nur in Vokalen sprechen. Muss ich noch mehr schreiben? Hier kriegen alle verbal auf die Fresse. Der Sound ist typisch Onkelz 2016 und könnte aber auch aus unserer 90er Phase stammen. Und wieder 5 Euro ins Pathos-Schwein. Ich glaub‘ die Sau muss ins Merch, haha.

Auf die Freundschaft

Auf euch, auf uns und auf die Freundschaft. Gibt es bessere Gründe sich zu besaufen? Ein kleiner Dank an unsere Freunde in der Ferne… an euch! Gonzos Handschrift ist allgegenwärtig. Schön, schnell, melodiös…. Straßenköter-Rock.

BÖHSE ONKELZ TOUR 2016

21.11.2016 Frankfurt / Festhalle

22.11.2016 Frankfurt / Festhalle

24.11.2016 Dortmund / Westfalenhalle

25.11.2016 Dortmund / Westfalenhalle

27.11.2016 Stuttgart / Schleyer-Halle

28.11.2016 Stuttgart / Schleyer-Halle

01.12.2016 Wien / Wiener Stadthalle

04.12.2016 Zürich / Hallenstadion

06.12.2016 Hannover / TUI Arena

07.12.2016 Hannover / TUI Arena

09.12.2016 Leipzig / Messehalle 1

10.12.2016 Leipzig / Messehalle1

12.12.2016 Hamburg / Barclaycard Arena

13.12.2016 Hamburg / Barclaycard Arena

16.12.2016 Berlin / Mercedes-Benz Arena

17.12.2016 Berlin / Mercedes-Benz Arena

19.12.2016 München / Olympiahalle

20.12.2016 München / Olympiahalle

22.12.2016 Frankfurt /Festhalle