Kyle Gass Band Tourdaten und Album News zu ‚Thundering Herd‘ – mit Kyle von Tenacious D

Mit neuem Album und neuen Songs von ihrem aktuellen Album „Thundering Herd“ tourt die Kyle Gass Band dieses Jahr durch Europe. Kyle wer? Gemeint ist DER Kyle von Tenacious D!

Die Supergroup aus Los Angeles hat sich ihre „Road Chops“ redlich verdient mit über 100 Shows auf dem Kontinent in den letzten Jahren und legt jetzt noch einen drauf. Geboten werden noch größere Shows, mehr Tiere, breitere Koteletten und ganz vorne Mr. Kyle Gass (Tenacious D) himself.

Ausnahmesänger Mike Bray und Gitarren-Virtuose John Konesky sind dabei, genauso wie Jason Keene, der wohl beste Fotograf der jemals Bass gespielt hat, und nicht zu vergessen Jungtalent Tim Spier, Drummer und Michael Jackson Double in Einem.

Das aktuelle Album „Thundering Herd„, eine 11-Song-starke Bestie, hat die Band gemeinsam mit John Spiker (Filter) produziert und heraus kam ein “ wegweisendes Classic Rock Album. Dieses Mal haben wir uns kreativ keinerlei Grenzen gesetzt.“ sagt Gitarrist John Konesky.



Verantwortlich für das Mastering war Maor Applebaum (Faith No More, Sepultura, Halford) der eine klare Vision für das Album hatte: „Ich wollte einen organischen Sound der nicht so produziert und vollgestopft klingt sondern sich eher am klassischen ‚Vinyl-Stil‘ orientiert und dem Album einen kontinuierlichen Fluss gibt.“

Designer Will Fugman arbeitete 3 Monate an dem einzigartigen, handillustrierten Artwork, welches auf den Ideen der Band basiert und bereits im Artwork Commentary Clip vorgestellt wurde.





The Kyle Gass Band

Thundering Herd Tour 2017

31.03.2017 UK Glasgow, Cathouse

01.04.2017 UK Manchester, Satans Hollow

02.04.2017 UK Leeds, Brudenell Social Club

03.04.2017 UK Birmingham, Asylum 2

04.04.2017 UK London, Boston Music Room

06.04.2017 FR Tourcoing, Le Grand Mix

07.04.2017 FR Vaureal, Le Forum

08.04.2017 FR Reims, La Cartonnerie

09.04.2017 FR Strasbourg, La Laiterie

12.04.2017 FR Nancy, La Machine à Vapeur

14.04.2017 NL Schijndel, Paaspop Festival NEUES DATUM!!!

15.04.2017 NL Amsterdam, Sugarfactory NEUES DATUM!!!

16.04.2017 DE Münster, Skater’s Palace

17.04.2017 DE Bielefeld, Forum

18.04.2017 DE Essen, Turock

19.04.2017 DE Fulda, Kreuz

21.04.2017 DE Aschaffenburg, ColoSaal

22.04.2017 CH Basel – Metro Club NEU!!!!

23.04.2017 IT Milano, Legend Club

24.04.2017 IT Ravenna, Rock Planet Club

26.04.2017 AT Salzburg, Rockhouse

27.04.2017 DE Leipzig, Werk 2

28.04.2017 CZ Prague, Rock Cafe

30.04.2017 PL Warsaw, Proxima

Jede Menge mehr zur Kyle Gass Band im Internet:

www.thekylegassband.com