Haudegen überraschen mit Lesereise statt Konzert

Sie sind zwei Berliner Originale und zugleich eine der derzeit angesagtesten deutschen Bands. Mit seinem autobiografischen Roman „So fühlt sich Leben an“, in dem er über seine Jugend in Berlin-Marzahn und seine Vergangenheit als Gangsta-Rapper erzählt, war Sänger Hagen Stoll in den Spiegel Bestseller Top 10.

Diesen Herbst kehren die Echo-nominierten HAUDEGEN Hagen Stoll und Sven Gillert, die sich aktuell in Anti-Pegida-Projekten, sowie sozialen Projekten für Obdachlose und sozial benachteiligte Jugendliche engagieren und damit ihrer eigenen Herkunft Tribut zollen, nun mit einem ebenso facettenreichen wie unkonventionellen Konzert-Potpourri zurück, wie es vermutlich nur zu ihnen wirklich passt:

Unter dem Titel „Lichtblick“ finden einige Zusatz-Shows als Verlängerung der letzten Tour statt – mit voller Bandperformance. Zeitgleich dazu bieten die beiden unter dem Namen „Haudegen lesen & singen – zusammen sind wir weniger allein“ während einiger Abende ein sehr intimes, persönliches Programm aus Lesung und Akustikkonzert. Zum Jahresende dann kündigen sich außerdem die bereits zum Kult avancierten Weihnachtskonzerte an – ein ungewöhnlich anmutendes Spektrum zweier Künstler, deren ganze Biografie unkonventionell ist.

In Marzahn unter sozial und politisch schwierigen Umständen eine Jugend durchlebt, über die auch noch urplötzlich der Westen eingebrochen ist und Wertvorstellungen sich so schnell wie der Zusammenbruch der Mauer änderten, folgt ein wenig romantisches junges Erwachsenenleben. Nach einer Lehre auf dem Bau und etlichen Gelegenheitsjobs wird Hagen Stoll Gangsta-Rapper und produziert einige frühe Werke von Sido. 2009 gründet er mit Jugendfreund Sven Gillert HAUDEGEN. Bereits die ersten beiden Alben „Schlicht & Ergreifend“ (2011) und „En Garde“ (2012) erobern auf Anhieb die Top 10 der deutschen Charts (#9 / #5, „Schlicht & Ergreifend“ brachte der Band zudem eine ECHO–Nominierung ein und hat mittlerweile Goldstatus). Haudegen bewiesen „mit Bravour, dass sich hart rockende musikalische Kraftmeierei und sensible, intelligente Texte unter einen Hut bringen lassen“ (MusikWoche).

Es folgten: unzählige Live-Shows – darunter besondere Fan-Events wie das alljährliche „Weihnachten mit der Familie“ –, Ehrungen wie der Napster Fanpreis, eine breite Medienpräsenz von „Markus Lanz“ bis „Das perfekte Promi Dinner“, unkonventionelle PR-Aktionen wie die Kreation eines eigenen Burgers für McDonald’s, den „McHaudegen“, das SPIEGEL Top-10-Debüt für Hagen Stolls autobiografischem Roman „So fühlt sich Leben an“ über seine Jugend in Berlin-Marzahn und seine Vergangenheit als Gangsta-Rapper – und schließlich 2014 eine offizielle (und hochverdiente) Kreativpause für die Band, während derer u.a. Hagen Stoll sein Top-15-Album „Talismann“ herausbrachte und Sven Gillert eine eigene Bar eröffnete.

Während dieser gesamten Zeit hielten die Fans Haudegen stets die Treue, was sich auch an den mehr als 150.000 Facebook-Fans und Millionen YouTube-Views ablesen lässt. Der Grund ist nicht zuletzt, dass Haudegen weit mehr sind als „nur“ eine Band: Immer wieder taten sich die beiden durch ihre sozialen und politischen Aktivitäten hervor. So traten Haudegen erst kürzlich beim Anti-Pegida-Konzert in Dresden auf, zusätzlich veröffentlichte Hagen Stoll einen Anti-Pegida-Song auf YouTube. Bereits 2012 hatte der damalige Bundesinnenminister Friedrich den Songtext von „Flügel & Schwert“ zum Motto für den Kampf gegen Rechts erhoben. Weiterhin setzten sich Haudegen in der Vergangenheit u.a. für Berliner Obdachlose ein und unterstützten verhaltensauffällige und sozial benachteiligte Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

HAUDEGEN Live-Termine für die Akustik-Lesereise 2016

12.08.2016 Hallig Langeneß Kultur auf den Halligen lesen

& singen

09.10.2016 Markneukirchen Music Hall lesen & singen

12.10.2016 Münster Sputnikhalle Lichtblick-Show

13.10.2016 Solingen Cobra Lichtblick-Show

15.10.2016 Rostock MAU Club Lichtblick-Show

16.10.2016 Herford X Lichtblick-Show

20.10.2016 Bremen Tivoli Lichtblick-Show

04.11.2016 Hameln Sumpfblume lesen & singen

08.11.2016 München Backstage Lichtblick-Show

09.11.2016 Cham L.A. Lichtblick-Show

10.11.2016 Kempten kultBOX Lichtblick-Show

11.11.2016 Mannheim Alte Seilerei Lichtblick-Show

12.11.2016 Hassfurt Kirche lesen & singen

17.11.2016 Ingolstadt Eventcenter lesen & singen

18.11.2016 Neu-Ulm Musikcafé lesen & singen

19.11.2016 Burg Stadthalle lesen & singen

25.11.2016 Köln Club Bahnhof Ehrenfeld lesen & singen

26.11.2016 Dresden Strasse E lesen & singen

27.11.2016 Nürnberg Hirsch lesen & singen

08.12.2016 Bochum Christuskirche Weihnachten mit der

Familie

09.12.2016 Krefeld Friedenskirche Weihnachten mit der

Familie

11.12.2016 Leipzig Peterskirche Weihnachten mit der

Familie

15.12.2016 Erfurt Thomaskirche Weihnachten mit der

Familie