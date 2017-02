CJ Ramone: Infos zum neuen Album „American Beauty“ mit Hörprobe

CJ Ramone war Bassist der Ramones von 1989 bis 1996. Mit „American Beauty“ erscheint am 17. März sein drittes Soloalbum. Den Song „Moral To The Story“ gibt es schon jetzt als Kostprobe auf die Ohren.

Der US-amerikanische Musiker CJ RAMONE, mit dem gebürtigen Namen Christopher Joseph Ward, wird am 17.03.2017 sein neues Album „American Beauty“ veröffentlichen. Das bislang dritte Studioalbum auf Solopfaden, erscheint auf dem kultigen Punk-Label Fat Wreck aus San Francisco, das vom NOFX-Sänger/Bassist Mike Burkett alias Fat Mike gegründet wurde.Das alles klingt schonmal nach den besten Voraussetzungen, dass hier ein weiters grandioses Stück Musikgeschichte auf uns zukommen könnte.

Das Album präsentiert 12 Songs, die musikalisch an seinem 2014er Solo-Album „Last Chance To Dance“ anknüpfen. Eine erste Hörprobe gibt es anhand des Songs „Moral To The Story“

„American Beauty“ könnt ihr schon jetzt vorbestellen als Audio-CD oder Vinyl via Amazon.de

Die Backing Band rund um CJ-Ramone besteht aus Steve Soto (Adolescents), Dan Root (Adolescents) und Pete Sosa (Street Dogs), als Special-Guests konnte er u.a. die Horn-Fraktion von Mariachi El Bronx gewinnen.

CJ Ramone liefert uns folgende Zeilen zur Einstimmung auf seine Europa-Tour im Sommer:

„American Beauty ist die Platte, an der ich gearbeitet habe, seitdem ich begann, Musik unter dem Namen CJ Ramone zu veröffentlichen. Seitdem hat sich mein Songwriting definitiv verbessert, aber die rohe Sound ist geblieben. Steve Soto, Dan Root und Pete Sosa haben mir geholfen, jeden Song so aufzunehmen, wie es nur absolute Profis aus dem Musikgeschäft tun könne. Zusammen mit dem Sound-Ingenieur / Coproduzenten Paul Miner, gab es hier ordentlich Feuer. Ich glaube nicht, dass ich diese Platte hätte besser machen können.

2017 wird schon jetzt mein anstrengendstes Jahr werden und beginnt mit einer US & Canada Tour quer durchs Land, gefolgt von einer Reise nach Europa im Sommer diesen Jahres. Herbst und Winter verbringen wir in Südamerika und wir arbeiten an einer Reise nach Japan und mit etwa Glück auch Australien. Es wird ein gutes Jahr werden. Ich hoffe euch alle da draußen in den Klubs zu sehen.“ – (Anm. d. Redaktion: Frei übersetzt aus dem Englischen)



CJ Ramone American Beauty – Tracklist:

1: Let’s Go

2: Yeah Yeah Yeah

3: You’ll Never Make Me Believe

4: Before the Lights Go Out

5: Girlfriend in a Graveyard

6: Tommy’s Gone

7: Run Around

8: Steady As She Goes

9: Without You

10: Be a Good Girl

11: Moral to the Story

12: Pony

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite: cjramone.comFoto Credits: Gregor Fischer