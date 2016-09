Böhse Onkelz: Was wir bisher über MEMENTO wissen

Ende Oktober kommt das neue Böhse Onkelz Album. Onkelz-Fans fiebern diesem Tag seit zwei Jahren entgegen, als sich die Band nach ihrem Mega-Comeback am Hockenheimring ihre Rückkehr und somit auch eine neues Studioalbum ankündigte. MEMENTO heißt das neue Album der Böhsen Onkelz.

Zwölf Jahre sind ins Land gezogen bis nun zum 28. Oktober die neue Scheibe „Memento“ erscheinen wird. Bislang wurden bis auf einige Videoschnipsel noch keine Songauszüge oder Sound-Kostprüfen veröffentlicht. Lediglich über www.onkelz.de und deren offiziellen facebook Kanal wurden erste Kommentare zu den bevorstehen Songs bekanntgegeben, um die Spannung ihrer Fans ins unermessliche zu treiben. Fans können „Memento“ bereits jetzt vorbestellen.

Die Band gab bereits bekannt, dass „Memento“ ein Onkelz-Album im neuen Gewand werden würde und wie in alten Zeiten, zwar professioneller aber insgesamt brutaler und reifer klingen soll. Offenbar hat man die Absicht den Finger noch einmal tiefer in die Wunde zu legen und nochmals giftiger zu werden, als man es von der Band in den letzten Jahren ihrer Schaffensphase gewohnt war.

Keine Sorge: Onkelz bleiben Onkelz

Ebenfalls nimmt Gitarrist Gonzo Röhr den Fans die Angst, das sich die Onkelz weit von ihren Wurzeln entfernt hätten und verspricht: „Onkelz bleiben Onkelz“ und das alle Songs zu jeder Sekunde definitiv den typischen Onkelz-Sound inne haben und somit bei der Deutschrock Gemeinde zünden werden.

Vor allem aber durch die intensivere Zusammenarbeit mit Sänger Kevin Russell, der zuletzt bei den Aufnahmen zu „Adios“ aufgrund seiner Drogen und Suchtvergangenheit, letztenendes nur noch mit mäßiger Beteiligung bei der Band war, konnten die Aufnahmen an „Memento“ professionell und mit dem nötigen Engagement abgeschlossen werden. Wir erinnern uns zurück, an den folgenschweren Verkehrsunfall des ehemals drogenabhängigen Onkelz-Sängers in der Silvesternacht 2009 aufgrund dessen er zu über 2 Jahren Haft verurteilt wurde (zum Bericht).

Die Frankfurter Rockmusiker sprechen sogar davon, dass Kevin Russell die Songs zum ersten Mal komplett „clean“ und mit Spaß an der Sache eingesungen haben soll. Wir von der Pressure Magazine Redaktion hoffen, dass es auch dabei bleibt. Am 28. Oktober wissen wir mehr, denn dann erscheint das lang erwartete neue Album der Böhsen Onkelz.

Was wir bisher über „Momento“ wissen:

Aufgenommen wurde das Album in den Studios in Dublin, auf Ibiza und in Nashville, Tennessee. Insbesondere Michael Wagener’s Wireworld Studio in Nashville war für Stephan Weidner, Gonzo Röhr und Produzent Michael Mainx ein Highlight, da in den heiligen Hallen der Producer/Engineer Legende zahlreiche internationale Musikergrößen ihre Alben produziert und abgemischt haben, darunter Metallica, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Mötley Crüe, Megadeth u.v.m.

Das Album erscheint am 28. Oktober. Was hat die Zahl „ 28 “ mit den „Böhsen Onkelz“ zu tun? Die Zahl 28 entspricht der Hausnummer von Kevin Russells damaligen Wohnung in der Weberstraße im östlichen Nordend von Frankfurt/Main der die Band und deren Umfeld heftige Partys feierte. Stephan Weidner hat sich die Zahl 28 sogar in die Unterlippe Tattoowieren lassen.

Was bedeutet Memento? Memento ist Latein und bedeutet übersetzt soviel wie „gedenke" oder „erinnere dich". Die Idee ist inspiriert durch den Film „Memento Mori" von Jonathan Nolan aus dem Jahre 2000, in dem der Hauptdarsteller nach einem traumatischen Ereignis die Fähigkeit verliert, neue Erinnerungen zu bilden und damit beginnt, sich wichtige Informationen zu tätowieren, damit er sie nicht vergisst.

Mehrere tausend Onkelz-Tattoos von tausenden Fans waren Grundlage des Artworks von Memento. Die zahlreichen Fotos der Onkelz-Tätowierungen wurden von Fans eingereicht, nachdem die Band über ihre Internetseite einen Aufruf gestartet haben. Als Bonus soll es ein 120 Seiten Heft mit tausenden Einsendungen der Fans geben.

auf dem wurden von Fans eingereicht, nachdem die Band über ihre Internetseite einen Aufruf gestartet haben. Als Bonus soll es ein 120 Seiten Heft mit tausenden Einsendungen der Fans geben. Der BO Schriftzug mit dem Dolch, Rosen und Schwalben ist angelehnt an die aller erste Böhse Onkelz EP „Kill the Hippies“ aus dem Jahr 1981. Dieser Tonträger enthielt die drei Songs „Idiot“, „SS Staat“ und „Schöner Tag“. Laut Onkelz-Management gab es von dieser allerersten Single der Onkelz nur zwei Exemplare. Ein Exemplar ist verschwunden und die andere Schallplatte liegt im Tresor des Managements.

Memento wird auf dem neu gegründeten Label „Matapaloz" veröffentlicht. Ganz Onkelztypisch hat man sich hier eines insiders bedient, denn „Matapalo" war der Titel eines instrumentalen Songs auf dem Album „Viva Los Tioz". Dieser spanische Name steht für die südamerikanische Würgefeige, die in Süd- und Mittelamerika beheimatet ist. Die Presse allerdings deutete die Würgefeige in der einfachen Übersetzung als „einen Baum der tötet" und brachte somit den Begriff „Totschläger" in Umlauf, was wiederum dazu führte, dass eine Vielzahl Redakteure der Band eine bewußte Doppeldeutigung in puncto Gewalt und dem Aufruf zum Mord nachsagten.

Das Album wird es in einem hochwertigem Schuber mit Prägung und folgendem Inhalt geben: 6-seitiges geprägtes Digipac inkl. Booklet mit allen neuen Songtexten aus dem Hause der Onkelz.

Die Trackliste des neuen Albums Memento verraten die Musiker aus Frankfurt ebenfalls schon vorab. Die Songtitel lesen sich wie folgt:

01. Gott hat ein Problem

02. Frei

03. Markt und Moral

04. Jeder kriegt was er verdient

05. Mach“s dir selbst

06. Irgendwas für nichts

07. Wo auch immer wir stehen

08. Es ist sinnlos mit sich selbst zu spaßen

09. Der Junge mit dem Schwefelholz

10. Nach allen Regeln der Sucht

11. Auf die Freundschaft

12. 52 Wochen

