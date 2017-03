Zusammen mit ICE-T schon jetzt in das neue Body Count Album BloodLust reinhören.

SUPER EXKLUSIV schon jetzt in das neue Body Count Album BloodLust reinhören.

Niemand geringeres als ICE-T führt euch in Audio-Kommentaren durch JEDEN einzelnen der heißerwarteten neuen Songs der Body Count Platte „BloodLust“.

„Bloodlust“ erscheint am 31. März auf Century Media.

Neben Ice-T und Ernie C als letzten verbliebenen Gründungsmitgliedern haben sich auch Lamb Of God-Sänger Randy Blythe und Max Cavalera (Sepultura, Soulfly) sowie Megadeth-Frontmann Dave Mustain an den Songs der neuen Platte beteiligt.

Somit scheint das sechste Body-Count-Album geradezu eine Hommage an die Metal-Community zu sein: Mit „Raining Blood / Postmortem“ findet sich auch ein Slayer-Covermedley darauf.

Jetzt reinhören auf www.icetfinallevel.com