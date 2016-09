WIZO liefern mit Album „DER“ bislang radikalsten Tonträger

Ab dem 12.08. gibt’s das neue WIZO Album „DER“ – 13 brandneue Songs auf WIZOs bislang radikalstem Tonträger in ihrer 30 jährigen Geschichte!

Die haarsträubenden Entwicklungen in Gesellschaft und Politik in den letzten Monaten haben den WIZO zornig gemacht und das hört man in jedem Ton des neuen Meisterwerks.

Nur zwei Jahre nach ihrem Comeback-Meilenstein „Punk Gibt’s Nicht Umsonst! (Teil III)“ zeigt der WIZO, daß deutscher Punkrock zeitgemäßer denn je dazu geeignet ist, um mit wütenden Manifesten, bissigen Kommentaren und herrlich zynischen Mitsinghymnen diese unertäglichen Zeiten wenigstens etwas besser auszuhalten.

DER WIZO-TOUR 2016

DER WIZO kommt auf Tour und spielt im November und Dezember 2016 folgende Shows:

04.11. Würzburg: Posthalle + Abstürzende Brieftauben

05.11. Wiesbaden: Schlachthof + Abstürzende Brieftauben

06.11. Saarbrücken: Garage + Abstürzende Brieftauben

09.11. Heidelberg: Halle 2 + Les 3 Fromages

10.11. Köln: Live Music Hall + Les 3 Fromages

11.11. Eschwege: E-Werk + Les 3 Fromages

12.11. Oberhausen Turbinenhalle + Les 3 Fromages

13.11. Münster: Skaters Palace + Les 3 Fromages

15.11. Hannover: Faust + Les 3 Fromages

16.11. Hamburg: Große Freiheit 36 + Les 3 Fromages

17.11. Berlin: Astra + Les 3 Fromages

18.11. Leipzig: Werk 2 + Les 3 Fromages

19.11. Chemnitz: AJZ + Les 3 Fromages

23.11. Strasskirchen: Plutonium + Abstürzende Brieftauben

24.11. Ingolstadt: Neun + Abstürzende Brieftauben

25.11. München: Backstage

26.11. AT-Wien: Arena

29.11. AT-Weiz: Volxhaus + Abstürzende Brieftauben

30.11. AT- Lendorf: Kultursaal + Abstürzende Brieftauben

01.12. IT-Bruneck: UFO + Abstürzende Brieftauben

02.12. Nürnberg Löwensaal + Abstürzende Brieftauben

03.12. Lindau: Club Vaudeville + Abstürzende Brieftauben

06.12. CH-Zürich Volkshaus

08.12. Lahr: Universal D.O.G.

09.12. Stuttgart: LKA

Vorher ist der WIZO auch noch auf folgenden Festivals zu sehen:

05.-07.08.2016 Hünxe @Ruhrpott Rodeo

10.-14.08.2016 Eschwege @Open Flair

11.-14.08.2016 Rothenburg o.d. Tauber @Taubertal Festival

18.-20.08.2016 AT-St Pölten @Frequency Festival

Weitere Infos unter www.wizo.de oder https://www.facebook.com/wizo.punk/