﻿WIRTZ 10 Jahre Tour: Alle Infos zu Konzerten und Tickets

WIRTZ blickt zurück auf 10 Jahre Rockmusik und gibt zehn Konzerttermine im Jahr 2017 bekannt. Auch auf den großen Festivalbühnen wird er live zu sehen sein.

Der Name WIRTZ hat sich als echte Größe im Rock-Genre etabliert. Nicht zuletzt durch seine Beteiligungen am TV-Format „Sing meinen Song“ (wir berichteten) oder seiner Tournee mit Xavier Naidoo im Jahr 2015 (zum Bericht). Doch was die wenigsten wissen, er wurde bekannt als Songwriter als Kopf der Band ‚Sub7even‘.

Auch als Solokünstler spielte sich Daniel Wirtz mit seiner gleichnamigen Bandformierung WIRTZ in die Herzen seiner Fans. Der Künstler begeistert nicht nur mit seiner rauen Rock-Stimme, sondern auch mit seinen emotionalen und ehrlichen Songs.

Mehr über das charismatische Ausnahmetalent erfahrt ihr übrigens auch in unseren Pressure Magazine Interviews HIER zum Thema „Sing meinen Song“ oder HIER gibt es etwas umfangreicher einen Gesamtabriss seiner Karriere.

Es kann wieder losgehen, denn hier sind kurz und schmerzlos die Daten der „WIRTZ – 10 Jahre Tour!“.

Schnell sein könnte sich lohnen, denn die Läden sind hier und da schon ganz schön knackig klein. Nachfolgend alle Konzerttermine im Jahr 2017:

15.05. Stuttgart, Im Wizemann (Club)

16.05. München, Technikum

17.05. Nürnberg​, Hirsch

19.05. ​Dresden, ​Beatpol

20.05. Berlin​, Columbia Theater

21.05. Hamburg, Gruenspan

23.05. Hannover, Musikzentrum

24.05. ​Bochum​, Zeche

25.05. ​Köln​, Gloria

27.05. Frankfurt, Jahrhunderthalle

Ticket Information

Sichert Euch jetzt Tickets für einen Abend mit Daniel Wirtz!

Tickets für die anstehende WIRTZ – 10 Jahre Tour gibt’s ab sofort bei den Online Ticketanbietern Eventim oder bei Ticketmaster

WIRTZ BEI ROCK AM RING UND ROCK IM PARK

Daniel Wirtz rockt dieses Jahr die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park! Wer von Euch ist dabei?

TICKETS FÜR ROCK AM RING und TICKETS FÜR ROCK IM PARK!

Titelfoto: Ina Bohnsack