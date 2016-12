Frei.Wild – Mit Liebe, Stolz und Leidenschaft – DVD Review

Am 23. Dezember 2016 erscheint die DVD „Mit Liebe, Stolz und Leidenschaft“ zum 15-jährigen Bandjubiläum von Frei.Wild. 15 Jahre Deutschrock, Skandale und eine Menge Erinnerungen mit Herzblut in 2 Doku-Discs und einer Live-Disc zusammengeschnürt. Die drei Discs bestehen aus dem ausverkaufte Jubiläumskonzert Wuhlheide in Berlin, einer Dokumentation und der exklusive Kochshow aus diesem Jahr.

Mit der DVD setzen die Südtiroler mal wieder ein Zeichen und gewähren tiefe Einblicke, bevor sie sich 2017 eine Pause nehmen, die wir ihnen gönnen.

Bei der Dokumentation wird der Fan mit dem Aufstieg, dem Rücken- sowie Gegenwind, der Tour durch London, dem Gipfelsturmauftritt und den wundervollen Erinnerungen der Band konfrontiert. Sie sprachen mit Fans, der Crew, Kritikern und erzählen eine Menge über sich selbst, und haben damit ein wundervolles und sehr interessantes Werk ihrer Geschichte geschaffen. Es ist keine Selbstbeweihräucherung der Band, sondert liefert eine Menge interessanten Stoff. Jeder erfährt hier Infos über die Band, die einem bis dato noch nicht bekannt waren. Ob wieder ein Honiglöffel auf Abwegen eine Rolle spielen wird müsst ihr selbst herausfinden.

In der Kochshow zeigen sich Frei.Wild von einer bis dato unbekannten Seite. Mit vier Südtirolern Sterneköchen, musikalischer Begleitung durch die Kochshow Kapelle sowie 250 Fans gibt es außer typische Südtiroler Gerichte, auch eine Menge „Küchentalk“. Bei der Kochshow heißt es über 90 Minuten voll Konzentration, die Band spricht nicht wie sonst hochdeutsch, sondern in ihrem Dialekt. Hier muss man wirklich das ein oder andere Mal genauer hinhören. An der ein oder anderen Stelle wird es zwar etwas zäh, aber anschauen lohnt sich auf jeden Fall.

Das Konzert in Wuhlheide in Berlin ist mit über ein sehenswertes „Leckerchen“ und zeigt wie die Band zusammen mit rund 20.000 Zuschauern ihr Jubiläum feiert. Die Band, der Sound, die Lokation, die Fans alles passt hier perfekt zusammen. Das Konzert ist insgesamt sehr gut gelungen und geht auch musikalisch durch die verschiedenen Jahre der Band. Mit 28 Liedern zeigen Frei.Wild hier, warum sie heute da sind, wo sie sind – ganz oben!

Fazit: Für jeden Frei.Wild Fan das perfekte Weihnachtsgeschenk und ein absolutes Muss. Was auch immer die vier Jungs bzw. Männer aus Südtirol machen, machen Sie mit Liebe, Leidenschaft und so furchtbar viel Herzblut, das wir uns sicher sind, dass auch diese DVD in Freiwildmanier ein „Sold OUT“ online wie auch in den Läden hervorrufen wird. Daher finden wir nach Sichtung des DVD Materials auch den Titel mehr als passend. Also Leute, wenn Ihr nicht schon vorbestellt habt, dann aber ab in die Läden am 23.12.2016.

