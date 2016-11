All Fucked Up – Thirty Minutes Old School

Da kam die Tage doch glatt eine Platte einer Band reingeflattert, von der ich schon ewig nix mehr gehört hab: All Fucked Up. Und auch der Albumtitel klingt schon mal sehr vielversprechend, 30 Minutes of Old School.

Also nix wie rein in den Player und ab geht’s. Nach einem kurzen Intro wird auch direkt losgebrettert mit „Information Overload„, läuft. Sie haben den Hardcore jetzt nicht neu erfunden aber das macht überhaupt nix, denn wie der Albumtitel schon verrät, ist das ja auch nicht der Plan.

Insgesamt erwartet den Hörer eine bunte Mischung aus Hardcore-Punk mit einer Priese, sagen wir mal, Rock’n Roll. Mal in englisch und mal wird in deutsch geshoutet. Auf jeden Fall eine Runde Sache.

Meine persönlichen Highlights der Platte sind auf jeden Fall „Blitzmöb“ und Moshpit. Schön nach vorne und zum mitgröhlen. So wie ich es mag.

Aber auch der Rest ist sehr hörenswert. Viel mehr braucht man hier auch nicht zu sagen. Bin gespannt ob ich die Jungs mal live sehe, macht sicher Spaß.

Mein Fazit: Solide Scheibe! Nicht mehr und nicht weniger. Punkt.

Album Review von Vogo

Trackliste:

01. Intro

02. Information Overload

03. Broken

04. Meat ‚o‘ Maniac

05. Operation Shirtstorm

06. Sweet Mary

07. Blitzmöb

08. Moshpit

09. Hard Times

10. Faces Of The Past

11. Outro