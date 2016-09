Liv Tyler ist Markenbotschafterin der Luxusmarke BELSTAFF

Anfang des Jahres wurde die neue Markenbotschafterin der Luxusmarke BELSTAFF bekannt gegeben. Keine geringere als Liv Tyler, Tochter des Aerosmith-Sänger Steven Tyler, ist das neue Gesicht des bekannten Lederjacken-Herstellers.

Liv Tyler entwickelte eine Kapselkollektion für den Herbst/Winter 2016. Die zwölf Modelle erhielten ihre Inspirationen aus den Archiven von Belstaff und Tylers eigenem, individuellen Klasse-trifft-auf-Rock-Star-Stil. Der beste Beweis ist ein Caban mit Lederbesatz und goldenen Knöpfen, der ebenso aus dem Kleiderschrank ihres Freundes stammen könnte.

Die Schauspielerin präsentierte jüngst auch den Kurzfilm „Falling Up„, den sie für das Luxus-Outerwear-Label produzierte und in dem sie auch die Hauptrolle übernahm. „Falling Up“ handelt von der Flugpionierin Amelia Earhart, die 1932 als erste Pilotin den Atlantik überquerte. „Sie trug viel Belstaff und war Teil der Marke, sie war eine sehr moderne Frau“, so Liv Tyler über ihre Filmfigur. „Es war sehr spannend für mich als Frau aus dem Jahr 2016 sie darzustellen. Aber ich könnte mir nie vorstellen, mich selbst in so ein Flugzeug zu setzen, das jagt mir zu viel Angst ein!“

Die Premiere des Films fand wärend einer Feier im kürzlich eröffneten Belstaff-Pop-up Store im New Yorker Stadtteil statt.

„Falling Up“ ist nicht der erste Film, den Liv Tyler für das Label Belstaff produziert. Denn ebenso war Tyler auch für das erste Projekt „Outlaws“ als Executive Producer tätig. Die Hauptrolle in dem 2015 veröffentlichten Kurzfilm übernahm Stilikone und Ex-Fußballstar David Beckham, der auch schon als Designer und Werbegesicht für Belstaff tätig war.

Foto: Belstaff.de