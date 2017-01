Pomade Ratgeber: Klassische Pomade im Vergleich

Haarpflegeprodukte mit Kult-Faktor für nostalgischen Frisuren-Look: Pressure Magazine gibt einen Überblick über klassische Pomade und deren Eigenschaften.

Klassiche Haarpomade besteht aus Vaseline und/oder Mineralölen, Bienenwachs, Kokosnussöl, Olivenöl, Lanolin sowie Duftstoffen. Klassische Haarpomade wird ohne Alkohol hergestellt und hat den entscheidenden Vorteil gegenüber der modernern wasserbasierten Pomade, dass die Haare nicht austrocknen. Hier findet sich eine Übersicht der klassischen Pomade mit Hinweisen zu deren Nutzung und Eigenschaften:

DAPPER DAN Men’s Pomade

Der Name dieser Pomade wurde durch den Kultfilm „O Brother, Where Art Thou“ geprägt und für das Haarstyling von George Clooneys Filmcharakter als dessen Lieblingsmarke verwendet. Anfänglich ein fiktives Produkt, gibt es die sagenumwobene Pomade „Dapper Dan“ nun wirklich zu kaufen. Ein moderner Klassiker unter den Pomaden für Slickbacks und Pompadours (Elvis-Tolle), die dafür ausgelegt ist, problemlos für mehrere Tage -trotz Haarwäsche- im Haar zu bleiben, gemäß der Wirkungsweise in den 1920-40er Jahren. Die Konsistenz ist zäh, wie wilder Honig und verbreitet einen milden, männlich-eleganten Duft – präsent aber unaufdringlich. Unserer Meinung nach eine gelungene Pomade für Einsteiger und Fortgeschrittene zum bändigen von härterem und widerspenstigem Haar. Zudem in wunderschöner nostalgischer Optik.

Eigenschaften der DAPPER DAN Men’s Pomade

Härtegrad: ***** Mittelfest Glanz: *** Mittlerer Glanz Duft: Milder Duft Preis: 12,95 € / 100 Milliliter

Murray’s Superior Hair Dressing Pomade

„Das Original“ von Murray’s seit 1926 wird von Profis weltweit als beste Haarpomaden bezeichnet. Kommt mit herrlichem Vanille-Aroma und hält selbst das widerspenstigste Haar dank starkem Halt den gesamten Tag über in Form. Achtung: Trotz all der Lobeshymnen, sollten Anfänger zunächst mit anderen Produkten starten, denn „Murray’s Superior Hair Dressing Pomade“ hinterlässt meist auch nach mehreren Waschgängen noch eine bleibende Erinnerung.

Eigenschaften der Murray’s Superior Hair Dressing Pomade

Härtegrad: ******* Sehr stark, schwierig auszuwaschen Glanz: ** Wenig Glanz Duft: Pudrig, Milder Duft Preis 4,95 € / 85 Gramm

Murray’s Hair-Glo Pomade

Eine weiche Pomade mit Kokosnussöl und pflegendem Lanolin. Wurde in den 1930er Jahren entwickelt um dem Haar besonderen Glanz zu verleihen und es nach hinten zu glätten, wie es in den 1920er bis 1950ern in Mode war. Mit dieser Pomade kann man eine wunderschön glänzende Frisur der männlichen Filmstars der damaligen Zeit kreieren. Unserer Meinung nach, ein tolles Ergänzungsprodukt für Fortgeschrittene und Einsteiger, die tollen Glanz oder einen „Wet-Look-Effekt“ bevorzugen.

Eigenschaften der Murray’s Hair-Glo Pomade

Härtegrad: **** Weich Glanz: **** Starker Glanz Duft: Milder Duft, Kokosnuss Preis: 4,95 € / 85 Gramm

Sweet Georgia Brown Hair Dressing Pomade („Rot“)

Die „Sweet Georgia Brown Hair Dressing Pomade“ wird in den USA hergestellt und gilt als sehr Beliebt bei Rockabillys und Fans der Jazz und Swing Welle. Denn sie wird seit 1934 bis heute unverändert nach der gleichen Rezeptur, mit dem gleichen Duft und wie damals in einer wunderschönen Nostalgie-Dose Blechdose verkauft. Es handelt sich hierbei, um die ultimative klassische Pomade und ist ideal für Pomade-Einsteiger, da sie einfach ins Haar einzuarbeiten ist und zudem idealen Halt, Glanz und tollen Duft vereint. Also das perfekte Produkt, um einen nostalgischen Look hinzubekommen.

Die Sweet Georgia Brown Pomade kommt mit mittelfester Konsistenz und enthält keine Farb- und Konservierungsstoffe. Diese Erfahrung, sollten sich Pomade-Nutzer nicht entgehen lassen. Zumal bei diesem Produkt eine Top Preis-Leistung vorliegt.

Eigenschaften der Sweet Georgia Brown Hair Dressing Pomade

Härtegrad: ****** Superfeste Pomade Glanz: *** Mittlerer Glanz Duft: Süßlich, warm und herb im Abgang Preis: 6,95 € / 100 Gramm

DAX Wave & Groom (Die „rote“ DAX)

Mit der „roten“ DAX Pomade bekommen Sie welliges oder widerspenstiges Haar ein für alle Mal gebändigt und so in Form gebracht, wie es Ihren Vorstellungen entspricht. Allerhand Trendfrisuren oder gar die berühmte Elvis-Tolle stellen damit sicherlich kein mehr Problem mehr dar. Die DAX Wave & Groom bleibt dabei den ganzen Tag formbar. Das Stylingmittel liefert einen schönen Glanz und bietet sowohl im Winter, als auch im Sommer einen sicheren und festen Halt. Hergestellt wird die Pomade seit 1954 in New Jersey in den USA.

Tipp: Wir sehen diese Pomade eher in den Händen von fortgeschrittenen Pomade-Nutzern, denn das Produkt lässt sich nicht so leicht wieder auswaschen und erfordert ein Spezialshampoo, wie das „DAX Vegetable Oil Shampoo“, das für ca. 6,95 € mit 414 ml Inhalt im Fachhandel erhältlich ist.

Eigenschaften der DAX Wave & Groom Pomade

Härtegrad: **** Mittelfeste Pomade Glanz: *** Mittlerer Glanz Duft: Angenehm, wie cremiger Honig Preis: 4,95 € / 99 Gramm

Artikel und Produkttest von Marcus Liprecht

Mit freundlicher Unterstützung von Pomadeshop.com