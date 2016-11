The Lumineers geben Konzerte im November – Tourdaten 2016

Im Mai sind The Lumineers endlich wieder mit Hits wie ‚Ho Hey’ und ‚Stubborn Love’ und den Songs ihres neuen Albums ‚Cleopatra’ (VÖ 08.04.2016) live in Deutschland zu sehen. Die Show in Berlin ist bereits ausverkauft und für Hamburg sind nur noch wenige Restkarten zu haben. Wegen der großen Nachfrage kündigt das Trio für November vier weitere Shows an.

Für Wesley Schultz, Jeremiah Fraites und Neyla Pekarek begann alles damit, dass ‚Ho Hey’ für eine amerikanische TV-Serie verwendet wurde. Ihr selbstbetiteltes Album, das 2012 erschien, verkaufte sich alleine in den USA 1,7 Millionen mal, weltweit waren es drei Millionen Exemplare. Drei Jahre lang waren The Lumineers live unterwegs und spielten auf sechs von sieben Kontinenten.

Genau wie bei ihrem Erstling hatten sie auch bei ‚Cleopatra’ größtmögliche Freiheit, was Songwriting und Produktion betraf.

Herausgekommen ist erneut ein Werk mit Anlehnungen an Arbeitersongs des 19. Jahrhunderts, Akustik-Folk des 20. Jahrhunderts und zeitgenössische orchestrale Soundtracks. Auf der Bühne wird ihre Mischung aus klassischem Pop und alternative Rock zur mitreissenden Show, die auf der ganzen Welt für begeisterte Fans sorgt.

The Lumineers Tourdaten 2016

11.11.2016 Wiesbaden l Schlachthof

14.11.2016 Hamburg l Mehr Theater

15.11.2016 Berlin l Tempodrom

22.11.2016 München l Zenith

Quelle: FourArtists