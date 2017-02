So wird das With Full Force 2017 – Infos zu Lineup, Bands und Tickets

Das WITH FULL FORCE Festival gilt europaweit als fest etablierte Größe im Bereich Metal, Harcore und Punk. Das With Full Force 2017 wird in Gräfenhainichen in der Nähe von Halle und Leipzig stattfindet. Es werden ca. 25.000 Fans erwartet.

Die Veranstalter verabschiedeten sich vom ehemaligen Roitzschjora und ziehen mit dem With Full Force nach Gräfenhainichen zum Veranstaltungsort FERROPOLIS, auch bekannt als die Stadt aus Eisen. Ferropolis gilt als Museum/Veranstaltungen und ist somit nicht nur ein weltweit einzigartiges Denkmal, sondern auch eine außergewöhnliche Eventlocation und Open Air Arena.

Zum Debut am neuen Standort sind bereits Top-Acts, wie Airbourne, Apocalyptica und In Flames bestätigt. Darüber hinaus sind Deez Nuts, Carach Angren, Adept, The Black Dahlia Murder, Suicide Silence, Emil Bulls und viele mehr mit dabei.

Das WITH FULL FORCE Festival ist auch 2017 definitiv wieder eines der ganz großen Festivalhighlights und findet in diesem Jahr vom 22. bis 24. Juni 2017 in Ferropolis statt. Einen Rückblick mit unserem Interview mit dem Veranstalter könnt ihr HIER nachlesen.

Das With Full Force Festival hat somit die besten Chancen sich am neuen Standort Gräfenhainichen weiterzuentwickeln und alle bisherigen Rekorde zu brechen. Festival Tickets gibt es beim Ticketanbieter EVENTIM.de oder direkt auf der Festivalhomepage www.withfullforce.de.

Line-Up With Full Force 2017:

Das Angebot an Bands ist auch in diesem Jahr beachtlich, wenn man einen Blick auf die Website (www.withfullforce.de) wirft. Folgende Bands sind für das With Full Force Festival 2017 bestätigt:

Aborted Adept Apologies I Have None Architects Atari Teenage Riot Avatar Bad Omens Betraying The Martyrs Brooken Teeth Brothers In Arms Callejon Carach Angren Combichrist Comeback Kid Counterfeit Cryptopsy D.R.I. Debauchery Deez Nuts Die Kassierer Dropkick Murphys Eis Elsterglanz Emil Bulls Equilibrium Excremtory Grindfuckers Four Year Strong Knorkator Kreator Kvelertak Madball Ministry Moonsorrow Morgoth Motionless In White Napalm Death Nasty Northlane Obey The Brave Of Mice And Men Psychopunch Rotting Christ Ryker’s Sepultura Shining Silent Descent Soilwork Soulburn SPASM Suicide Silence Tausend Löwen Unter Feinden Tenside Terror The Black Dahlia Murder Toxpack TuXedoo Val Sinestra While She Sleeps Wisdom In Chains Wolf Down und viele mehr

Mehr zum With Full Force Festival 2017:

Homepage: www.withfullforce.de

